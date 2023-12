Distretto socio-assistenziale n.1, Caruso: “Con i colleghi sindaci dei Comuni ricadenti nel distretto abbiamo lavorato alacremente, ottenendo importanti risultati per le nostre collettività“

“Un nuovo anno sta per terminare ed è questa l’occasione più propizia per tirare le somme del lavoro svolto dalla Conferenza dei Sindaci del Distretto socio-assistenziale n.1, di cui Cosenza è Comune capofila e che mi onoro di presiedere”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso che prosegue: “Una funzione che ho svolto con la responsabilità e l’attenzione che merita, riconoscendo al welfare cittadino un posto di primo piano nella mia azione amministrativa, con particolare attenzione al sistema integrato di interventi e servizi socio -assistenziali del territorio. Insieme ai colleghi Sindaci dei Comuni ricadenti nel Distretto socio-assistenziale n.1, che ringrazio uno ad uno per il fondamentale e prezioso impegno profuso, abbiamo portato avanti un’attività importante e consistente a servizio delle nostre comunità che ci ha consentito di affrontare e superare non poche difficoltà ed emergenze ereditate dal passato. Non è mancato tra di noi il confronto serrato ma sempre costruttivo e propositivo, in cui sono state superate posizioni a volte divergenti, portate a sintesi al fine di raggiungere obiettivi destinati soprattutto alla risoluzione dell’emergenza del bisogno sociale correlato ai nostri territori. Grazie anche al lavoro svolto da tutti gli operatori e professioni afferenti all’ufficio di piano, è stato, quindi, possibile impostare una vera e propria svolta nelle attività di politiche sociali del Distretto Territoriale che oggi ci fa guardare con maggiore ottimismo al futuro. Insieme abbiamo raggiunto risultati importanti, tra cui è opportuno ricordare lo sblocco, dopo tanti anni, di alcuni fondi in avanzo vincolato che tarpavano le ali al rilancio dell’azione per il sociale. Numerosa è stata, poi, la programmazione e le progettazione avviata ed attuata, che ha offerto un sostegno concreto a quanti vivono condizioni di sofferenza e di disagio, tra cui, solo per fare poco esempi, è da annoverare l’avvio del Fondo famiglia e del Fondo “Dopo di Noi”. A voler tacere dei finanziamenti ottenuti, per oltre 3 milioni di euro, a valere su progetti PNRR”

“Se a fine anno è giusto tirare le somme di quanto fatto – conclude il sindaco Franz Caruso – risulta altrettanto opportuno guardare all’anno che sta per arrivare ponendoci nuovi e più importanti obiettivi da centrare e raggiungere per lenire ed arginare il disagio e la sofferenza nelle nostre comunità. Si tratta di rilanciare la sfida del lavoro e dell’impegno diuturno che insieme ai colleghi sindaci Francesco Iacucci, Lucio Di Gioia, Gaetano Sorcale, Gianfranco Segreti Bruno, Salvatore Monaco, Alessandro Porco, Francesca Pisano, Matteo Lettieri, Angelo Gaccione, Antonio Muto, Giuseppe De Santis, Fabrizio Fabiano e Antonio Palermo, sostituito negli ultimi mesi da Pietro Manna per il Commissario, sapremo accogliere mettendoci ancora una volta e come sempre al servizio dei nostri concittadini e della collettività”.