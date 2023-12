Corigliano Rossano (Cs), nuova esibizione a piazza Steri per il completamento del presepe di ghiaccio

A Corigliano-Rossano continua l’attesa del Natale anche in questo fine settimana con eventi in tutta la città. Si parte domani, sabato 16 dicembre, ore 16 in Piazza Steri dove ci sarà la nuova esibizione live del maestro Luca Mazzotta per il completamento del Presepe di Ghiaccio, installazione assolutamente unica ed originale in tutta la Calabria. Seguirà il concerto lirico del tenore Pasquale Allegretti Gravina in uno scenario davvero particolare. Assolutamente da non perdere.

La lista degli eventi non finisce qui, infatti sempre alle 16 a Villa Labonia l’associazione Hydra ha organizzato un laboratorio, un’occasione per i più piccoli, per scrivere e decorare le proprie letterine a Babbo Natale e chiedere i regali da trovare sotto l’albero.

Sempre alle 16 nella splendida cornice del Parco Fabiana Luzzi, illuminato a tema, continua la meraviglia di Incanto di Natale, si potranno trovare stand di enogastronomia, oggettistica, arte presepiale e laboratori. In via Toscano, invece, dalle ore 16.30, a cura dell’associazione Ribellezza ed in collaborazione con le Pro Loco, ci sarà la Festa della Luce, con incontri con le scuole e la “degustazione delle 13 cose” tipiche della tradizione e non solo.

Anche per domenica 17 dicembre il programma è ricco. Si comincia con Pompieropoli – a cura dell’associazione nazionale vigili del fuoco del corpo nazionale – in Piazza Bernardino Le Fosse, che si svolgerà dalle 10 alle 13 per poi riprendere dalle 15 alle 17.

Dalle 10 del mattino il Parco Fabiana Luzzi sarà animato per i bambini con spettacoli e musica, a cura di Valentina Chiaradia Eventi con A spasso con il mio pony di Natale. A Villa Labonia dalle ore 10.30 spettacolo di burattini a guanto, dal titolo Jogale e il Vento, realizzato a cura della associazione ludoteca – Il sasso nello stagno.

Il divertimento non si ferma neanche il pomeriggio della domenica e dalle 16.30 al Parco Fabiana Luzzi si potrà assistere a Cabaret e Musics, in collaborazione con Rete Disabili Italiani, Ass. Azzurra, Unione è Forza, con animazione curata da Tata Carmela con spettacolo di magia natalizia. Spostandoci nel centro storico di Rossano dalle 17.30 sarà il momento di Echi Natalizi Canti Itineranti eseguiti dal coro Lumenartis Ensemble, realizzato a cura dell’associazione Retake Rossano.

Dalle ore 20 a Piazza Papa Giovanni Paolo II e Via Vittorio Alfieri 1, sarà in scena Cabaret Senza Barriere, a cura dell’associazione Azzurra.

Tutto questo il 16 e 17 dicembre mentre prosegue il conto alla rovescia al Natale 2023, oramai sempre più vicino.