Saracena (Cs), dalla Regione 100mila euro per la messa in sicurezza della viabilità comunale

«Una comunità cresce se tutto ciò che la riguarda riesce ad avere risposte puntuali. Come amministratori è il compito che ci siamo assunti da quando siamo alla guida di Saracena e continuiamo con la nostra progettualità e dare concreta risoluzione a problematiche che si trascinano da anni e che interessano la vita quotidiana di tutti i cittadini».

Cosi il sindaco, Renzo Russo, ha commentato il nuovo finanziamento di 100 mila euro assegnato dalla Regione Calabria su apposita progettualità che riguarda la messa in sicurezza della viabilità comunale. Una somma che permetterà all’amministrazione comunale di risolvere «alcune criticità ormai storiche che riguardano Via Aldo Moro» – ha aggiunto il primo cittadino – «oltre a prevedere interventi anche su Via Santa Maria Maddalena».

«Continua, così, – ha concluso Russo – il nostro impegno costante per la messa in sicurezza del nostro territorio e della viabilità comunale».