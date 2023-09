Ospedale di comunità a Cosenza, Ciacco: “Un’altra promessa mantenuta”

“Registro con orgoglioso entusiasmo la nota congiunta del sindaco, Franz Caruso e del presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Mazzuca, in ordine all’Ospedale e alla Casa di Comunità in via Bendicenti”. E’ quanto afferma il presidente della commissione sanità, Giuseppe Ciacco esprimendo apprezzamento per il nuovo importante risultato registrato che di fatto avvia la realizzazione dell’ospedale di comunità a Cosenza Vecchia.

“L”Ospedale di comunità era un tratto, eminentemente, identitario del nostro programma di governo – prosegue il presidente Ciacco – e oggi sta per diventare una magnifica realtà. Noi le nostre promesse le manteniamo. E, in politica, la coerenza è un valore. Altri sono adusi a turlupinare la gente. E, allora, doteremo la Città di un presidio sanitario d’immediata e proficua prossimità, innalzando, notevolmente, la qualità dei servizi assistenziali. Neutralizzando la dannosa visione “ospedalocentrica” e rafforzando l’offerta di sanità pubblica, che, altri, invece, scelleratamente, provano a smantellare. E non a caso abbiamo selezionato il Centro storico come area ove ubicare la struttura. È un’opzione che va nella giusta direzione, congiuntamente ad altre misure già in cantiere, tutte orientate a riqualificare, dopo anni di deprecabile abbandono, la parte antica della Città”.

“Ovviamente – conclude Giuseppe Ciacco – nessuno si illuda che abbasseremo la guardia rispetto alla realizzazione del nuovo Ospedale della Città di Cosenza nell’area di Vaglio Lise. Anche, questa, è una promessa che manterremo, difendendola, con le unghie e con i denti, da ogni subdola manovra usurpatrice”.