L’Agosto degli Spettacoli fa il pieno ai Laghi di Sibari

A migliaia ai Laghi di Sibari per l’Agosto degli Spettacoli.

Si chiude con un buon successo di pubblica la prima parte del cartellone estivo promosso dall’associazione “Laghi di Sibari”, con il sostegno della Regione Calabria ed il patrocinio del Comune di Cassano.

Nelle serate d’apertura della rassegna, curata dal direttore artistico Andrea Solano, con il coordinamento tecnico di Liborio Salerno, sul palco dell’Arena si sono succeduti vari ospiti per diverse iniziative. A lasciare il segno, in particolare, lo spettacolo comico di Gene Gnocchi, l’incontro con gli attori Alessio Boni e Francesco Montanari, con la valorizzazione delle risorse dei mari calabresi, e dulcis fundo il concerto di Katia Ricciarelli, con l’esibizione del giovanissimo talento calabrese Marco Della Mura. “Nomi di rilievo, che non hanno deluso le aspettative”, commenta il presidente di AssoLaghi, Luigi Guaragna. “Guardiamo adesso ai prossimi appuntamenti, in particolare al premio “Laghi di Sibari”, in calendario per il 17 agosto: nelle prossime ore renderemo noti l’elenco dei vincitori ed il nome dell’ospite d’onore”.

Tanti, in effetti, gli eventi ancora in scaletta: si va dall’animazione per famiglie (ospitata nell’arena del villaggio Esplanada, con repliche nei giorni 9, 12, 19, 23 e 28 agosto) alle marionette di Angelo Gallo(11 agosto). Da segnalare, poi, in mezzo a tanti impegni sportivi (su tutti la ripresa delle attività della scuola di vela per bambini tra i 7 e i 13 anni di età), la stand up comedy di Sandro Cappai (8), la tappa regionale di Miss Italia (13), la festa della Madonna dei Laghi (14), lo show cocking marinaro (18), l’ora delle risate (20 e 21). E poi, ancora, spazio alle mongolfiere del Balloon Village (dal 22 al 24 agosto), al Sibari art Festival (dal 25 al 27) e, dulcis in fundo, all’ottava edizione della gara podistica StraCassano (27).

Dettagli: ingresso rigorosamente gratuito per tutti gli spettacoli pubblici. Per esigenze logistiche o in base alle condizioni meteo, gli eventi potrebbero subire variazioni di orario e di data. Per consultare il programma completo e comunque per informazioni, è possibile contattare gli uffici di AssoLaghi, allo 0981 79193, oppure visitare il sito internet o la pagina Fb dell’Associazione.