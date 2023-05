USB Vigili del Fuoco: “Nel comando provinciale di Cosenza attentato al sindacato e alla Costituzione”

“Il clima instaurato nel comando provinciale dei vigili del fuoco di Cosenza, dal dirigente

ingegnere Giampiero Rizzo è di quelli antidiluviani; un clima non dissimile da quello

baronale o del caporalato.

Un clima ove il sindacato, quello che dà fastidio -al dirigente- viene incriminato tanto da

portare i lavoratori a presentarsi al suo cospetto ed esordire, mettendo le mani avanti per

non “istigare” o “suscitare” un atteggiamento di collera -oramai non si contano(!)-

“dichiarando spontaneamente” al dirigente di non essere simpatizzante, né iscritto né di

aver mai parlato con la USB di questi problemi lavorativi!

Non aggiungiamo alcun commento se non che le leggi, a cominciare dalla Costituzione

della Repubblica Italiana vedono nel sindacato e nell’azione sindacale la più alta forma

di partecipazione dei lavoratori alla vita della Repubblica!

Per tale gravissimo ennesimo episodio antisindacale la USB interesserà i vertici nazionale

per valutare ogni opportuno seguito”.

Così in una nota USB Vigili del Fuoco Calabria.