Cassano allo Ionio (Cs), via libera della Giunta al progetto per la riqualificazione del villaggio Marina di Sibari

Via libera della Giunta comunale guidata dal sindaco Giovanni Papasso all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la “Riqualificazione opere di urbanizzazione primaria del villaggio Marina di Sibari” per un importo di 10 milioni di euro. L’elaborato, dal quale sono state estratte delle schede, è stato utilizzato per partecipare al “Cis Acqua bene comune” ma si stanno sondando anche altre fonti di finanziamento.

Nei mesi scorsi, nell’ambito del “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, istituto dall’Agenzia per la coesione territoriale e finalizzato al rilancio e all’accelerazione del processo di progettazione nelle regioni del Centro-Sud, il Comune di Cassano All’Ionio è risultato beneficiario per gli anni 2021 e 2022 di un contributo di circa 72.000 euro da utilizzare per la messa a bando di premi per l’acquisizione di proposte progettuali.

«Essendo obiettivo primario dell’amministrazione comunale – ha spiegato il sindaco Giovanni Papasso – quello di riqualificare le infrastrutture e i servizi a rete del complesso turistico di Marina di Sibari (reti idrica, elettrica, fognaria, di raccolta acque bianche e altre migliorie), al fine di migliorare la qualità della vita dei residenti e dei turisti e rilanciare lo sviluppo turistico della zona, si è deciso di utilizzare questi fondi ottenuti dall’Agenzia per la coesione per la progettazione di un intervento massiccio che risolverà definitivamente i problemi di Marina di Sibari che ben conosciamo e che sono a cuore in primis della mia amministrazione prima ancora che dei cittadini».

Nello specifico, il programma elaborato su direttiva dell’amministrazione Papasso prevede: il rifacimento ex novo dell’intera rete idrica, con esclusione di quella insistente nel centro commerciale, il rifacimento ex novo dell’intera rete fognaria, con esclusione di quella insistente nel centro commerciale, realizzazione della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nelle aree sprovviste (la maggior parte), rifacimento ed adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione, con esclusione dei corpi illuminanti, sistemazione delle aree adibite a parcheggi, sistemazione delle aree adibite a verde pubblico, rifacimento delle strade con esclusione di viale Magna Grecia, via Sila, via Marina, realizzazione marciapiedi su alcune delle strade più importanti, prolungamento della pista ciclabile esistente con due ulteriori tratti: il primo lungo via Dolcedorme ed il secondo lungo viale Magna Grecia.

«Lavoriamo per cambiare definitivamente volto a Marina di Sibari – ha chiuso il sindaco Papasso – con questo progetto diamo seguito al tanto lavoro già fatto nei mesi scorsi mentre, parallelamente, andiamo avanti nella ricerca dei fondi necessari per dare il via agli interventi. Nel nostro bellissimo villaggio turistico tutte le opere di urbanizzazione primaria devono necessariamente essere riqualificate e con questo termine intendiamo un pacchetto di azioni che mirano a recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio preesistente, che non riguarda solo ciò che è costruito ma anche gli spazi pubblici come le piazze, i sottopassaggi, i giardinetti e gli impianti a rete. Il progetto che abbiamo fatto elaborare serve a questo: abbiamo preparato delle schede per partecipare al Cis “Acqua bene comune”, un contratto istituzionale di sviluppo che ha a tema proprio questo tipo di interventi e per il quale aspettiamo gli esiti ma, intanto, ci stiamo muovendo anche in altre direzioni».