Il Consorzio Valle Crati richiede l’iter procedurale per l’adesione all’Anci Calabria

Il Presidente del Consorzio Valle Crati ha manifestato l’intenzione di voler aderire all’Anci Calabria. Per questi motivi ha chiesto ai relativi organi dell’Anci Calabria di voler indicare l’iter procedurale per l’adesione, per come prescritto dall’art. 3 dello statuto Anci Calabria, in vigore, e a voler comunicare l’entità della quota associativa annuale da versare. Tanto si è richiesto al fine di procedere successivamente alla deliberazione della predetta adesione in sede al consiglio d’amministrazione consortile. Ad avviso del Presidente del Consorzio Valle Crati, Avv. Maximiliano Granata, vogliamo portare la nostra azione di buon governo in seno all’assemblea dei comuni calabresi per spiegare il nostro modello virtuoso.