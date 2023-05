Il 5 maggio attivo unitario dei quadri sindacali della provincia di Cosenza

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della forestazione della provincia di Cosenza, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, in preparazione della manifestazione regionale unitaria prevista per il prossimo 12 maggio, hanno organizzato un attivo unitario dei quadri e dei dirigenti per venerdì prossimo, alle 9,30 presso l’Hotel San Francesco di Rende.

L’attivo di venerdì e la manifestazione regionale prevista per il 12 maggio arrivano dopo l’incontro che i rappresentanti sindacali della Fai, Flai e Uila hanno avuto con i responsabili regionali del comparto Forestale.

“Un incontro – affermano in una nota congiunta i rappresentanti delle tre sigle sindacali di categoria – dove si sono registrate alcune aperture rispetto alle proposte che unitariamente abbiamo avanzato in merito alle ataviche questioni che riguardano il settore forestale calabrese, ma resta ancora molto da fare e perciò abbiamo deciso, unitariamente, di proseguire la mobilitazione dell’intero comparto con una manifestazione regionale atta a sostenere i temi della forestazione a favore delle maestranze e dell’intero territorio Regionale”.

In questi giorni sono in corso assemblee presso i cantieri forestali dove con i lavoratori stiamo predisponendo la piattaforma rivendicativa con punti prioritari e urgenti, come il piano straordinario per l’avvio del ricambio generazionale, la necessità di sostenere il comparto con maggiori risorse finanziarie e investimenti, il contratto integrativo regionale e il settore della sorveglianza idraulica”.

Venerdì prossimo, 5 maggio, si svolgeranno i tre attivi unitari, rispettivamente nel Nord, Centro e Sud della Calabria. L’attivo, per la provincia di Cosenza, si svolgerà alle 9,30 presso l’Hotel San Francesco in Rende.