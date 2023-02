Vaccarizzo Albanese: contributi per residenza e nuova attività. Il Sindaco: “Ruolo strategico dei borghi dell’entroterra nella qualità della vita”

“Continuiamo a credere che dai piccoli borghi dell’entroterra, scrigni di identità e tradizioni, indicatori concreti di quella qualità della vita tanto inseguita, si possa e si debba promuovere il rilancio economico e turistico di questa terra. Per farlo bisogna contribuire a combattere l’emorragia demografica e stimolare il ripopolamento. La Calabria dei piccoli borghi ha tutte le carte in regola per far incontrare creatività, innovazione e sguardo sostenibile verso il futuro”.

È quanto dichiara il Sindaco Antonio Pomillo sottolineando la valenza di iniziative come il Fondo di sostegno ai comuni marginali, messa in campo dal Governo centrale, rappresenti un’opportunità irrinunciabile per raggiungere questo obiettivo.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per informare che sono stati prorogati i termini per partecipare al bando da destinare ai beneficiari che intendano trasferire la residenza o avviare una nuova attività nel territorio di Vaccarizzo Albanese. Ci si può candidare ancora fino al 20 marzo.

5 mila euro per chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale a Vaccarizzo Albanese, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale; 25 mila euro per la concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole. Sono, queste, le due tipologie di intervento per le quali si potranno richiedere le risorse previste dal Fondo triennale che prevede un importo di circa 40 mila euro per l’annualità 2021.