Corigliano Rossano, consiglio comunale il 13 febbraio: 8 punti all’ordine del giorno

È stato convocato il Consiglio comunale, in sessione ordinaria ed in prima convocazione, nella Sala delle Adunanze Consiliari, in Piazza SS. Anargiri, per il giorno lunedì 13 febbraio 2023, alle ore 17:30.

Otto i punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta precedente;

2. Comunicazioni del Sindaco;

3. Approvazione Statuto comunale (seconda seduta);

4. Approvazione Regolamento per l’installazione di manufatti tipo “Dehors” per locali con

esercizio di somministrazione di alimenti e bevande del Comune di Corigliano-Rossano;

5. Acquisizione coattiva sanante, ex art.42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, a favore del Comune di Corigliano-Rossano (Ente espropriante e beneficiario dell’espropriazione, dei beni immobili ubicati in questo Comune, identificati in catasto al fg.75, particella 1 (mq. 17.120) e parte della particella 13 (mq. 45.000);

6. Delibera di ratifica e apposizione definitiva del vincolo preordinato all’esproprio e

ratifica della dichiarazione di pubblica utilità “Progetto di lavori di miglioramento della

SP 195 – Località insiti”;

7. Richiesta convocazione consiglio comunale ex art. 39 TUEL dei Consiglieri di minoranza

Madeo Francesco, Salimbeni Mattia, Gammetta Rocco, Scarcello Vincenzo, Scorza

Gennaro e Olivo Adelina, prot. n°120742 del 24/11/2022, avente ad oggetto:

“Infrastrutture Ospedale Unico Città di Corigliano-Rossano”;

8. Richiesta convocazione consiglio comunale ex art. 39 TUEL dei Consiglieri di minoranza

Madeo Francesco, Salimbeni Mattia, Gammetta Rocco, Scarcello Vincenzo, Scorza

Gennaro, Vulcano Raffaele, Baffa Costantino, Promenzio Luigi, Madeo Rosellina, Zagarese

Aldo e Olivo Adelina, prot. n°122589 del 01/12/2022, avente ad oggetto: “Gestione e

controllo economico-finanziario Città di Corigliano-Rossano. Nota Corte dei Conti n°80

del 08/11/2022″

Nel caso di seduta infruttuosa, la seconda convocazione è prevista, secondo le stesse modalità, per le ore 17:30 del 17 febbraio 2023.

Sarà possibile seguire in diretta i lavori del consiglio dal link https://coriglianorossano.consiglicloud.it/home