Laghi in visita agli ospedali di Corigliano-Rossano: “Assumere, assumere, assumere. L’Asp bandisca subito i concorsi”

Fa tappa a Corigliano-Rossano il tour negli ospedali calabresi del consigliere regionale Ferdinando Laghi, in visita in entrambi i poli ospedalieri -“Compagna” e “Giannettasio”-, costituenti lo spoke del versante jonico dell’ASP di Cosenza.

Consuete, come negli altri Centri visitati, le criticità riscontrate, che, anche in questo caso, interessano il grave deficit di personale: “Carenza di tutte le figure professionali sanitarie e, in particolare, come negli altri spoke nell’Asp di Cosenza, dei direttori di ruolo di Unità Operative Complesse – ha dichiarato Laghi ai giornalisti, a margine delle ispezioni. Molti dei direttori incaricati svolgono un lavoro eccellente, ma è necessario dare a chi dirige una struttura sanitaria maggiore autonomia ed una prospettiva organizzativa di medio-lungo periodo. È compito dell’Azienda Sanitaria Provinciale indire immediatamente i concorsi necessari, già da tempo richiesti tanto dal Commissario Regionale alla Sanità, quanto dalle necessità dei cittadini”.

“Risulta comunque tecnicamente penalizzante – ha continuato il capogruppo in Consiglio regionale di “De Magistris Presidente” – per i bisogni di salute della popolazione, la dislocazione in due diversi poli di un unico spoke. È anche per questo che ribadisco la necessità di accelerare sulle assunzioni a tempo indeterminato di tutte le figure professionali interessate. Per evitare che ai disagi logistici continuino a sommersi quelli della carenza di personale”.

Laghi ha avuto modo di toccare con mano, reparto per reparto, le condizioni di pazienti e operatori sanitari constatando, ancora una volta, che quella di nuove assunzioni rimane la chiave principale per un miglioramento ed un rilancio della sanità pubblica in Calabria.