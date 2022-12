Incendiato scuolabus a Fuscaldo (Cs), la solidarietà di Italia Viva

“Uno scuolabus in fiamme a Fuscaldo. Si tratta di una situazione che, purtroppo, colpisce in maniera diretta i ragazzi dell’Istituto Comprensivo della cittadina tirrenica che si ritrovano privati del loro mezzo di trasporto e, purtroppo, si ritrovano a vedere questa immagine ogni giorno dal momento che il mezzo non è stato ancora spostato. Certi che, presto, sarà fatta luce su questo assurdo gesto esprimiamo la nostra vicinanza e la nostra solidarietà e ci auguriamo che lo scuolabus venga prontamente rimosso”.

Così in una nota i coordinatori di ItaliaViva Provincia di Cosenza Nunzia Paese e Davide Lauria e i membri di Italia Viva Fuscaldo Francesca Perrotta ed Emilio Daniele.