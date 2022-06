Nuova tassa comunale: Guerrieri chiede spiegazioni sui punti luce in aumento sul territorio di Cassano

“L’istituzione dell’IRPEF, con l’aliquota massima possibile, è passata quasi inosservata per l’Amministrazione Comunale. Vediamo ancora in questo periodo nessuna inversione di tendenza anzi registriamo la stipula nuovi contratti esterni. Si è data la colpa alla guerra per le cose che in questa città non vanno. Bene, potremmo anche crederci, ma visto che il problema è l’energia elettrica pubblica, data al privato per la prima volta nella storia di Cassano, chiediamo all’Amministrazione Comunale un quadro di tutti i punti luce presenti nel nostro territorio, in netto aumento, con le relative strade e di quelli installati negli ultimi mesi perché il quadro, non quello elettrico, non è chiaro visto il numero delle nostre strade ed il numero dei punti luce. Su questo occorre ricordare inoltre la proposta di legge dell’On Giuseppe Graziano, che sostengo da molti anni, in Consiglio regionale sull’inquinamento luminoso. Dopo quanto visto nelle ultime settimane, dove la fine dei fondi syndial ha sancito il vero stato stato delle cose, ovvero l’incapacità nel buon governare la città con le risorse senza gravare sui mutui, ovvero debiti. Avevo immaginato che l’aumento le tasse avrebbe portato a nuovi tagli che ad oggi non si vedono, anzi, a Cassano per questa Amministrazione va tutto a meraviglia, difatti si continua come se nulla fosse successo. Mi sembra che l’unica soluzione sia quella di farsi da parte, noi siamo già pronti”.

Lo afferma in una nota Michele Guerrieri, segretario nazionale “Giovani Noi di Centro”.