Allerta meteo arancione, scuole chiuse a Catanzaro e Reggio Calabria anche domani

A seguito del perdurare dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione Civile regionale, il sindaco di Catanzaro ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per la giornata di domani martedì 17 marzo.

L’ordinanza riguarda tutti gli istituti scolastici cittadini, statali e paritari, compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, gli asili nido pubblici e privati, le ludoteche e tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche.

In via precauzionale, è stata inoltre disposta solo per la giornata odierna la chiusura degli impianti sportivi pubblici cittadini.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza, raccomandando di evitare spostamenti non necessari.

Anche a Reggio Calabria, il Sindaco ha disposto anche per martedì 17 marzo 2026 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per la Prima infanzia (Nidi D’Infanzia), presenti nel territorio comunale.