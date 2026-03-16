Allerta meteo arancione, scuole chiuse a Catanzaro e Reggio Calabria anche domani

A seguito del perdurare dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione Civile regionale, il sindaco di Catanzaro ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per la giornata di domani martedì 17 marzo.
L’ordinanza riguarda tutti gli istituti scolastici cittadini, statali e paritari, compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, gli asili nido pubblici e privati, le ludoteche e tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche.
In via precauzionale, è stata inoltre disposta solo per la giornata odierna la chiusura degli impianti sportivi pubblici cittadini.
L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza, raccomandando di evitare spostamenti non necessari.
Anche a Reggio Calabria, il Sindaco ha disposto anche per martedì 17 marzo 2026 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per la Prima infanzia (Nidi D’Infanzia), presenti nel territorio comunale.
Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione alle condizioni meteorologiche, a limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi più intense dei fenomeni previsti e a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali diffuse attraverso i canali istituzionali.
Ulteriori aggiornamenti saranno forniti in relazione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e alle eventuali disposizioni che si renderanno necessarie per la tutela della pubblica incolumità.