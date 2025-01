Catanzaro, il consigliere Serraino: “Trasferimento Archivio di Stato all’ex mattatoio non più procrastinabile”

“Il trasferimento dell’Archivio di Stato nella sede dell’ex mattatoio di via Milelli resta indiscutibilmente tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale per il 2025”. Lo scrive in una nota il consigliere Tommaso Serraino, da sempre impegnato a seguire la vicenda, aggiungendo che “si tratta di un risultato che la città attende ormai da molti anni e che non è più procrastinabile. L’Archivio è un istituto di assoluta importanza per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico del nostro territorio ed è quindi un elemento fondamentale per il lavoro degli studiosi. Ma è anche un elemento strategico nelle nostre politiche di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale. Nel caso dell’ex mattatoio siamo nell’ordine di parecchie decine di migliaia di euro annue in canone di locazione. Un dato economico tutt’altro che trascurabile per il nostro bilancio”.

“Di recente – aggiunge Serraino – l’Amministrazione ha proseguito l’interlocuzione, mai venuta meno, con la direzione dell’Archivio, ribadendo l’attesa tra i cittadini per un ritorno alla fruizione pubblica dell’ex mattatoio e prendendo atto dei progressi nei lavori di manutenzione curati dall’Archivio stesso. Interventi che, tuttavia, non esauriscono tutti gli adempimenti necessari a procedere con il trasferimento dei materiali e l’inaugurazione della nuova sede. Da qui, la richiesta del sindaco Fiorita per ottenere aggiornamenti sulla stato dell’arte, partita all’indirizzo della direzione dell’Archivio e di quella del Segretariato Regionale del ministero della Cultura. Da parte dell’Amministrazione – conclude Serraino – c’è l’esigenza non più eludibile di chiudere la vicenda in tempi ragionevolmente brevi, da stabilire eventualmente anche attraverso un incontro operativo con l’assessore competente, Battaglia e il capo di gabinetto, Bullotta; incontro per il quale Palazzo De Nobili ha dato tutta la sua disponibilità. Di sicuro, dopo così tanti anni trascorsi dalla decisione di trasferire l’Archivio nell’ex mattatoio, la città non può continuare ad attendere”.