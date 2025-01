La docente Umg, Angela Sciacqua, eletta nel direttivo della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria

La docente dell’Università Magna Graecia di Catanzaro Angela Sciacqua è stata eletta, in qualità di consigliera in ambito clinico, nel direttivo della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (S.I.G.G.).

Il prestigioso incarico viene riconosciuto, a livello nazionale, ad esperti che operano nelle università che vantano un curriculum eccellente. La docente Angela Sciacqua, infatti, oltre ad essere professoressa ordinaria di Geriatria dell’ateneo di Catanzaro, nonché direttrice della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università Magna Graecia e dell’U.O.C. in Geriatria “R. Dulbecco”, ricopre importanti incarichi nel settore: è presidente della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia – Sezione della Calabria e membro del Committees of the Heart Failure Association operante a livello europeo per la fragilità e la sarcopenia.

La nomina è avvenuta a margine del 69esimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria che si è svolto a Firenze nel mese di dicembre al quale la professoressa Sciacqua ha partecipato in qualità di relatrice.

All’evento hanno preso parte anche specializzandi della Scuola di Geriatria dell’Università Magna Graecia di Catanzaro che hanno illustrato importanti lavori scientifici: il dott. Carlo Alberto Pastura ha presentato un poster sull’impatto sarcoglicemico nei pazienti con scompenso cardiaco con il quale ha vinto il premio per il migliore poster, la dott.ssa Ilaria Gareri ha relazionato sul ruolo della terapia con semaglutide orale e sull’incidenza del declino cognitivo in una coorte di pazienti diabetici anziani affetti da scompenso cardiaco a frazione d’eiezione preservata e la dott.ssa Maria Rosangela Scarcelli ha presentato uno studio sull’integrazione degli amminoacidi essenziali nella performance biocardica nei pazienti anziani.