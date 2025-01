Simeri Crichi (Cz), la minoranza riprende l’attività consiliare

“I consiglieri comunali Luigi Talarico e Alessio Zangari del Gruppo Uniti per Simeri Crichi; Giuseppe Canistrà e Massimo Nicola Talarico del Gruppo Simeri Crichi nel Cuore, con la presente intendono rendere noto alla cittadinanza che in occasione della riunione del consiglio comunale del 30 dicembre u.s. hanno inteso riprendere la propria attività elettiva, dopo un periodo in cui, ritenendo non vi fossero le condizioni per una partecipazione proficua e responsabile, avevano deciso di non partecipare.

Nella convocazione dell’ultima seduta consiliare,la maggioranza ha convenuto, finalmente, ad aderire, non “in toto”, alle richieste dei gruppi di minoranza, prevedendo all’ordine del giorno l’istituzione della conferenza dei capigruppo, Organo legittimato a garantire la partecipazione consapevole e democratica di tutte le componenti il Consiglio Comunale sulle scelte dell’Amministrazione, e di tre commissioni consiliari.

Vogliamo in questa circostanza ribadire, che solo il senso del ‘dovere’, questo illustre sconosciutopurtroppo a molti, è quello che ha ispirato la nostra protesta e le conseguenti azioni, ed anche il nostro silenzio, in merito a commenti pubblici ed ingenerosi sulle motivazioni della nostra azione, tendente unicamente al raggiungimento degli obiettivi programmatici nell’interesse esclusivo del Bene Comune e dell’imparzialità.

In merito ai commenti ingenerosi, fuorvianti e destituiti da ogni fondamento ci piace ricordare che un saggio diceva ‘ciascun dal proprio cuor l’altrui misura’”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa della minoranza consiliare di Simeri Crichi.