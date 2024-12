Catanzaro, “A Farla Amare Comincia Tu”: dal 30 dicembre estensione dei parcheggi Musofalo e Piè Sala

In occasione degli eventi in programma il 27, 28, 29 e 30 dicembre nell’ambito della rassegna natalizia “A Farla Amare Comincia Tu”, il Comune di Catanzaro, in collaborazione con AMC, ha deciso di ampliare il servizio di parcheggio nelle aree di Musofalo e Piè Sala.

Oggi, 27 dicembre, il parcheggio del Musofalo resterà aperto fino alle ore 24.00.

– Dal 28 al 30 dicembre, entrambi i parcheggi, Musofalo e Piè Sala, saranno disponibili fino alle ore 24.00.

Questa iniziativa – si legge in un comunicato stampa del Comune di Catanzaro – mira a garantire un’esperienza più agevole per i cittadini e i visitatori che parteciperanno agli eventi, offrendo una maggiore disponibilità di posti auto e una migliore accessibilità al centro città.

Di seguito si ricordano gli eventi in programma: 27 dicembre: I Patagarri, ore 22:00, Corso Mazzini;

28 dicembre: Coca Puma, ore 22:00, Villa Margherita;

29 dicembre: Tenco delle 2 Sicilie, ore 21:00, Teatro Politeama, Con Peppe Voltarelli, Eman, Lavinia Mancusi, Ivan Talarico e Peppe Fonte