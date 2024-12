Domani, sabato 28 dicembre, a partire dalle ore 18, lungo le strade di Sant’Eufemia, si terrà il secondo appuntamento del festival urbano organizzato dall’Amministrazione comunale di Lamezia Terme, che accompagnerà la città verso le festività di Capodanno.

Dopo l’esibizione comica di Pironaci a Sambiase prevista per il 27 dicembre, domani sarà il turno di Sant’Eufemia di accogliere l’energia e la magia delle festività con un evento pensato per coinvolgere grandi e piccoli.

L’appuntamento di domani vedrà protagonista la Street Band Musica in Festa, che porterà allegria e melodia lungo le vie di Sant’Eufemia con un repertorio natalizio e le note tradizionali della “strina”. Dalle ore 18, le strade si animeranno di musica e atmosfera festosa.

Il festival urbano, articolato su cinque giornate consecutive, mira a valorizzare il territorio e le festività di fine anno con una proposta culturale e di intrattenimento inclusiva e diffusa.

“Lamezia in Festa per un Capodanno di Gusto” è pensato per unire tradizione, cultura e divertimento, favorendo la partecipazione, sostenendo il commercio locale e offrendo attività per tutte le età.

Preludio di Capodanno – Street Music & Animazione arricchirà il programma con performance musicali itineranti e momenti di animazione lungo le strade, creando un’atmosfera di festa e coinvolgimento.