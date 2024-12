Presentato “Visit Girifalco” e proiettato il video “ScopriAmo Girifalco” Intensa attività di promozione del territorio voluta dal vicesindaco Burdino con Giampà e Ielapi

E’ stato presentato “Visit Girifalco” il progetto promosso dall’Amministrazione Comunale, su iniziativa del vicesindaco Alessia Burdino con il consigliere comunale con delega al Turismo Delia Ielapi e l’assessore comunale al Bilancio, Domenico Giampà e la partnership della Pro Loco Girifalco. Alla riunione operativa hanno preso parte le associazioni, il centro d’accoglienza “L’Approdo”. Seguiranno le apposite riunioni con commercianti, imprenditori, artigiani, artisti, scuole, chiesa etc. A spiegare il progetto è stato il vicesindaco Burdino con il consigliere Ielapi ed il presidente della Pro Loco, Angela Mascaro che ringraziamo per la collaborazione unitamente al tesoriere Fabio Randò.

Ad illustrare le modalità di adesione al portate è stato Rocco Cristofaro che ha messo a disposizione, in forma gratuita, la propria professionalità.

Cosa è Visit Girifalco?

Si tratta di un sito web turistico innovativo e interattivo; uno strumento digitale che racconterà la ricchezza culturale e naturale del Comune, valorizzando i punti di interesse, le tradizioni locali e le attività economiche del territori.

Una panoramica dettagliata dei luoghi d’interesse: chiese, monumenti storici, aree naturali e percorsi turistici. Informazioni pratiche su come raggiungere e vivere il territorio: mappe interattive, guide e itinerari. Un archivio multimediale ricco di foto, video e descrizioni, pensato per catturare l’attenzione di un pubblico locale, nazionale e internazionale.

La piattaforma innovativa che il comune intende realizzare punta a rilanciare l’economia locale, valorizzando le bellezze naturali, il patrimonio culturale e il folklore. Grazie a mappe interattive e contenuti multimediali, il sito promuove attività artigianali e gastronomiche, stimolando il turismo e il consumo locale. Pensata per un pubblico italiano e internazionale, VisitGirifalco è propedeutico al sostegno dell’imprenditoria giovanile, creando nuove opportunità di crescita e sviluppo. Un progetto che collega tradizione e innovazione, rendendo Girifalco una meta turistica che possa essere riconosciuta e apprezzata da un pubblico vasto, che potrà scoprire le bellezze del territorio in fase di pianificazione delle proprie vacanze.

MATERIALI NECESSARI: cosa serve per iniziare?

• Testi in italiano per le sezioni del sito (descrizioni punti di interesse, eventi, storia)

• Eventuali traduzioni in inglese/tedesco per un pubblico internazionale

• Contenuti multimediali: foto e video di alta qualità

• dei luoghi di interesse.

• Lista di punti di interesse e attività commerciali/culturali con indirizzi e contatti.

• Dettagli sui contatti e informazioni istituzionali.

Nell’occasione è stato presentato il video “ScopriAmo Girifalco”, un progetto promosso dall’Amministrazione Comunale, su iniziativa del vicesindaco con delega al Marketing Territoriale, Alessia Burdino, e realizzato da Style S.A.S. di Domenico Olivadese & C., in particolare da Salvatore Chiarella che ringraziamo per la passione e la professionalità profusa.