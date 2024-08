“Sapore di Mare”, si conclude la seconda edizione della rassegna catanzarese

È calato il sipario sulla seconda edizione di Sapore di mare, la rassegna dedicata al divertimento e all’educazione al mare e alla tutela delle sue numerosissime potenzialità. Ideata da Antonio Ursino e realizzata col supporto della Presidenza del Consiglio regionale, dal Flag Ionio 2, oltre che dall’Unione europea, dal Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, dalla Regione Calabria-Calabria Straordinaria, dal Comune di Catanzaro, dall’Umg, dalle associazioni Carpe diem e Il Cilindro, e dalla Proloco di Catanzaro, questo secondo anno è stato quello della consacrazione per Sapore di mare.

L’aver scelto varie opzioni, diverse per ogni stand, a differenza delle sagre quotidiane dello scorso anno, si è rivelata – si legge in un comunicato stampa dell’organizzazione – una decisione vincente: in tantissimi si sono affacciati al Villaggio del Porto per assaggiare prodotti della tradizione, pietanze cucinate sul momento, la gran parte con protagonista il pesce. Con una passeggiata tra le tante postazioni c’è stata la possibilità di degustare frittura di paranza e cuoppo con merluzzo, alici, calamari, gambero rosso e triglia; panino del mare con tonno e pesce spada alla griglia; paella di mare e risotto ai frutti di mare; arrosticini di pesce; morzeddhu di baccalà; pizza alla marinara, alle alici e ai frutti di mare; rosticceria di mare, vale a dire cotolette di alici e polpette di melanzana con baccalà; primi piatti ai frutti di mare. E non sono mancati i dolci e le bevande per rinfrescarsi nelle calde serate estive di Catanzaro.

Ma Sapore di mare quest’anno ha voluto fare di più: di fianco all’area gastronomica – aperta in serata -, era disponibile anche una zona dedicata al benessere con attrezzature utilizzabili da tutti per fare sport nella straordinaria cornice del Porto di Catanzaro. E non solo: per rendere più completa la promozione dei prodotti del territorio, la seconda edizione di Sapore di mare ha voluto inserire alcuni momenti “didattici” realizzati in collaborazione con l’Università Magna Graecia. In apertura di serata, introdotti puntualmente dal giornalista Gabriele Rubino, si sono alternati docenti dell’Ateneo catanzarese – e non solo -, nello spiegare le qualità e le potenzialità di olii, pomodoro, birra artigianale, nutraceutica e dieta mediterranea, bergamotto e morzeddhu di baccalà.

A chiudere ciascuna serata c’è stato poi il djset di DJ Sanny, preceduto dall’appuntamento musicale con gli ospiti di Sapore di mare: sul palco si sono alternati musiche e ritmi per tutti, dalla pizzica salentina dei Calanti, passando per lo swing scanzonato di Paolo Belli, ed ancora l’esuberanza contagiosa di Matthew Lee, la musica anni ’90 dello spettacolo Rewind, le maggiori hit al femminile dagli anni ’70 fino ad oggi delle Celebrity Stars e per finire la grande chiusura con i Gipsy Kings di Pablo Reyes. Il pubblico non si è fatto attendere in nessuna delle serate, Catanzaro ha partecipato numerosissima a questa grande festa del mare: tanta l’affluenza anche per gli ormai consueti fuochi pirotecnici che hanno salutato il Ferragosto e rinviato tutti al prossimo anno.

Soddisfatto pienamente l’ideatore, Ursino: «Ci sono tanti sforzi, dietro un simile progetto, che non avrebbe potuto essere realizzato senza lo staff, la squadra che ha fatto sì che Sapore di mare abbia avuto una seconda edizione straordinaria – ha affermato – Parlo di Vito Catania, Anna Agosto e Maurizio Rafele, oltre che per la parte grafica e di immagine del progetto, dello studio di Giovanni Audino, che ha realizzato il logo della manifestazione. Ringrazio a nome di tutti le istituzioni che ci sono state vicine in queste settimane di lavoro, ma soprattutto il pubblico che ha riempito l’arena, e poi ancora tutte le maestranze e le forze dell’ordine che con la loro massiccia presenza hanno garantito sicurezza e tranquillità. Ringrazio infine tutti gli artisti che si sono esibiti sul palco di Sapore di mare, e il rettore dell’Umg, il professore Giovanni Cuda, la cui collaborazione è stata un prezioso tassello del successo di questa edizione».

Nel corso delle serate, offerto dalla gioielleria Lori, è stato consegnato un premio raffigurante il logo di Sapore di mare all’associazione Vista mare, alla cooperativa dei pescatori di Catanzaro, alla scrittrice Daniela Rabia, a Matthew Lee, ai professori Antonio Procopio e Giuseppe Caruso, al giornalista Rubino, e a Pablo Reyes per i Gipsy Kings.