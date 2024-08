Catanzaro: domani chiusura anticipata del cimitero di via Paglia

In vista dell’incontro di calcio valevole per il campionato di serie B tra US Catanzaro e Sassuolo, previsto per domani, domenica 18 agosto alle 20:30, allo stadio “Nicola Ceravolo”, il sindaco con propria ordinanza ha disposto la chiusura anticipata alle ore 18:00 del cimitero urbano di Via Francesco Paglia e delle attività commerciali insistenti sul piazzale adiacente alla struttura cimiteriale.

Il provvedimento si è reso necessario atteso che la questura di Catanzaro per gli incontri di calcio disputati presso lo stadio cittadino richiede lo sgombero delle aree prossime alla struttura tre ore prima dell’inizio della partita, inibendo quindi il transito e la sosta fino al termine delle operazioni di deflusso, per motivi di ordine e sicurezza pubblica connessi al transito delle due squadre di calcio e della tifoseria ospite.