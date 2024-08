Tutto pronto a Soverato per il party anni ’80 “Noi che…”

E’ arrivato il grande giorno del “Noi Che…a Catanzaro”! Staff e organizzatori sono all’opera per l’allestimento della più grande festa anni 80 della Costa jonica, un evento che quest’anno compie 15 anni. E che si terrà – lo ricordiamo – al Mama’s Beach Club di Soverato (loc. Turrati), discoteca tra le più note del Catanzarese.

Giochi di luce, laser e fuochi, un’animazione sorprendente: il viaggio negli anni 80/90/2000 del Noi Che è pronto a partire già dalle 22.30 di questa sera, e sarà raccontato in diretta radiofonica sulle frequenze e in streaming su Radio CRT, in Calabria e Sicilia.

In consolle una lineup di artisti da capogiro: sulle selezioni musicali di Freddy (resident) e Gianluca Trentani (guest dj), si alterneranno le voci di Walter Russo e Andrea T, il violino di Valeria Piccirillo, il canto di Raffaella Capria. Spazio agli ospiti d’eccezione: la meravigliosa voce soul di Scheol Dilu Miller e le percussioni di Matthew Miller, due artisti straordinari.

Pioggia di gadgets, foto ricordo da stampare già in discoteca: non manca niente affinchè anche questa edizione del Noi Che resti memorabile nella storia della nightlife calabrese.

Non manca neanche l’ospite a sorpresa, il cui nome sarà annunciato direttamente nel corso della serata. Un indizio? Si tratta di un big guest delle notti italiane.

In particolare, tra i servizi previsti per questa edizione 2024 del Noi Che, c’è anche la possibilità di raggiungere la festa in barca, attraccando direttamente al molo della discoteca per poi ripartire e godere dello spettacolo dell’alba in mezzo al mare, colazione e cornetti caldi a bordo.

Il Noi Che è l’unico party anni 80 il cui accesso è possibile solo ad un pubblico adulto, tendenzialmente dai 30 anni in su. Non sarebbe “nostalgia” se quei mitici anni 90 non li hai vissuti neanche un po’, non ne ricordi le sonorità. L’ingresso è consentito solo con prevendita o prenotazione tavolo in area privée.

Ultime prevendite disponibili presso i punti prevendita ufficiali o contattando i numeri: 371.4801296 (info prevendite) e 345.9261154 (info tavoli).

Tutte le info sui canali social del Noi Che (Instagram e Facebook).