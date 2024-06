Fiorita: “Auguri ai sindaci eletti nel Catanzarese, con cui un percorso associato”

“La recente tornata di elezioni amministrative ha interessato anche alcuni comuni dell’area catanzarese con cui abbiamo avviato una proficua interlocuzione mirata a creare una rete aggregativa che, a partire dal ruolo propulsivo del Capoluogo, costruisca un nuovo modello di gestione associata di servizi sul territorio. Voglio rivolgere i miei auguri ai sindaci riconfermati alla guida delle rispettive comunità, come Gimigliano, Marcellinara, Pentone e San Floro, e a quelli che, invece, saranno la nuova guida per centri come Sellia Marina e Miglierina. Sono sicuro che i primi cittadini che sono stati eletti e rieletti daranno ancora più vigore al percorso avviato insieme agli altri sindaci dell’area Catanzarese e che, dopo una prima fase di studio e di ricerca coadiuvata anche dagli esperti ministeriali del progetto Italiae, necessita di una precisa visione strategica per delineare le prossime tappe operative. C’è in ballo una grande sfida che potrà generare importanti benefici per tutti, affrontando le criticità ed esaltando le potenzialità di ciascun territorio in un’ottica finalmente unitaria”. Lo afferma in una nota il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.