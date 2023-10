Lamezia Terme, De Biase: “Che fine ha fatto il milione di euro per il Parco di Savutano?”

“Era maggio-giugno 2023 e la Provincia di Catanzaro, si prefiggeva di bussare alla Regione, per beneficiare di una certa somma (1 milione di euro e oltre), per completare il parco Savutano di Lamezia Terme”. E’ quanto ricorda Salvatore De Biase, già presidente del Consiglio comunale di Lamezia Terme. “La Provincia di Catanzaro in quella circostanza – aggiunge De Biase – tenne a precisare che i tempi non sarebbero stati celeri per quanto riguarda un ipotetico avvio dei lavori, memori delle false partenze registrate negli anni precedenti. In ogni caso dalla scorsa primavera non si è saputo più nulla di questo ipotetico finanziamento. A distanza di mesi la domanda sorge spontanea: la somma così come valutata e prevista è stata richiesta? La Regione cosa ha risposto? C’è la volontà da parte della Regione di assicurare in tempi ristretti e certi l’assegnazione della somma richiesta, così da poter dire, una volta per tutte, che i lavori inizieranno in tempi certi e determinati senza assistere ancora una volta alle telenovelas degli anni passati?” De Biase si rivolge al massimo esponente dell’Ente intermedio: “Presidente Mormile l’appello è rivolto in maniera particolarmente a lei. La nuova progettazione è sicuramente apprezzabile in quanto è indirizzata alla realizzazione di “un parco urbano pubblico, dotato di attrezzature per il tempo libero all’interno di un sistema verde”. Ma la domanda concreta è: quando tutto ciò avverrà? Rimarremo ancora ad ascoltare le solite parole senza i fatti concreti, così come finora registrato? Spero che anche l’amministrazione comunale di Lamezia Terme, troppe volte ingannata sulla vicenda del Parco provinciale di Savutano, rimanga vigile a attenta. A Lei la risposta Presidente Mormile e, nello stesso tempo, rivolgo al sindaco Mascaro un suo intervento sulla questione in qualità di massimo rappresentante della città. Io nel frattempo, non mollo: la città di Lamezia Terme ha diritto a ottenere ciò che gli spetta!”.