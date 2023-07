“No mozziconi in spiaggia”, l’iniziativa a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (Cz)

Nell’ambito delle manifestazioni e degli eventi organizzati nel periodo estivo nel comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, l’Associazione Romana Andreolesi ETS, in collaborazione con la Pro Loco Sant’Andrea, promuove l’iniziativa di tutela e di rispetto dell’ambiente “No mozziconi in spiaggia”, giunta alla sua terza edizione.

L’obiettivo è sensibilizzare contro l’abbandono di mozziconi di sigaretta in spiaggia, mediante distribuzione gratuita (come da locandina) di posacenere ignifughi, per evitare che i mozziconi delle sigarette e il filtro, elemento fortemente inquinante, siano gettati e dispersi nella spiaggia del litorale Andreolese.

L’Associazione Romana Andreolesi e La Pro Loco Sant’Andrea ringraziano quanti, aderendo all’iniziativa, saranno protagonisti e al contempo testimoni di una diffusa e capillare campagna di sensibilizzazione in tema ambientale.