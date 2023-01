Videosorveglianza a Catanzaro Lido: la soddisfazione della consigliera Caviano per l’ulteriore step

“Il parere positivo ottenuto in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dal progetto di videosorveglianza presentato dal Comune di Catanzaro è un’ottima notizia da accogliere con soddisfazione”. Lo scrive in una nota la consigliere Igea Caviano. “Tutto quindi – continua – lascia ben sperare sull’esito positivo della fase finale dell’iter, con la commissione ministeriale che dovrà valutare il progetto stesso ai fini della concessione del finanziamento, a valere sulla risorse stanziate dal governo a livello nazionale per il 2022. Uno dei punti qualificanti della nostra azione di governo – aggiunge Caviano – resta l’attenzione verso i quartieri a sud, cui deve essere assicurata una migliore qualità della vita attraverso azioni su più fronti, compreso quello della sicurezza. In questa particolare circostanza ci siamo concentrati su Lido, una realtà strategica per l’intera città, cresciuta negli anni grazie agli operatori commerciali a quelli culturali, ai giovani, che ne hanno fatto uno dei principali luoghi di aggregazione.

Si è scelto volutamente di concentrare su un’area ben definita questo progetto in particolare, non solo perché Lido è uno dei quartieri interessati dalle nostre politiche sulla sicurezza ma anche perché polverizzare l’intervento su più aree avrebbe significato compromettere l’efficacia del progetto stesso e indebolire la proposta nei diversi passaggi dell’iter previsto. Si tratta di un intervento importante – conclude Caviano – concepito con scrupolo e criterio, che fissa un volume di risorse non trascurabili prevedendo un investimento di 120mila euro, dei quali 90 a carico del ministero e 30 a carico dell’amministrazione comunale”.