Catanzaro: dall’1 febbraio nuovi orari all’Archivio Storico Comunale

Da domani, mercoledì 1 febbraio, nuovo orari per i servizi all’utenza dell’Archivio storico comunale situato all’interno del Complesso monumentale San Giovanni. Ne dà notizia l’assessore alla Cultura, Donatella Monteverdi, specificando che gli operatori di Area Cultura, società che gestirà il servizio, saranno a disposizione del pubblico il mercoledì, dalle 10 alle 13, e il giovedì dalle 15 alle 18, secondo i giorni e gli orari già vigenti prima dell’emergenza covid. Questa articolazione consentirà all’Archivio di continuare a fornire il supporto al Settore anagrafe del Comune, mentre l’accessibilità ed i servizi saranno erogati per come espressamente disciplinato da specifico regolamento. Oltre ai servizi in presenza, proseguirà anche la possibilità di effettuare richieste di consultazione on line, come già sperimentato positivamente nel periodo emergenziale, venendo così incontro alle necessità di ricercatori e addetti ai lavori.

“L’amministrazione ha inteso, quindi, far riavvicinare la cittadinanza ad un presidio culturale importante che custodisce un ricco patrimonio di storia, tradizioni e identità del territorio e che ha bisogno di essere rilanciato e fruibile per come merita”, commenta l’assessore Monteverdi. In caso di richieste web, si ricorda che, nell’istanza da inviare tramite e-mail all’indirizzo assessorato.cultura@comune.catanzaro.it, si dovrà utilizzare l’apposito modello richiesta consultazione documenti, scaricabile dal sito www.catanzarodascoprire.it, unitamente al documento di identità in corso di validità.