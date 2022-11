Assemblea Anci, il 23 novembre parteciperà anche il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, parteciperà alla 39esima assemblea nazionale dell’Anci che si terrà a Bergamo e dal titolo “La voce del Paese. La parola alle nostre comunità”. Il prossimo 23 novembre, alle ore 15.00, il primo cittadino del Capoluogo calabrese interverrà sul tema “I comuni per un’Italia sostenibile. Mobilità, Ambiente, Turismo” insieme ad altri 12 sindaci, il segretario generale della Ui, Pierpaolo Bombardieri, e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. Il dibattito sarà moderato dal giornalista de Il Sole 24 ore, Gianni Trovati.

“Catanzaro ha bisogno di ritornare al centro del dibattito extraregionale e nazionale. Questo vuol dire riacquistare il ruolo di capoluogo di Regione e farsi promotrice di modelli virtuosi di governo del territorio. E’ entusiasmante poterci confrontare su un tema così attuale come quello delle città sostenibili. A pochi giorni dalla mia elezione ho firmato un appello per il clima lanciato dagli scienziati: la lotta alla crisi climatica passa indubbiamente da una rimodulazione dell’agenda politica che, ora più che mai, deve farsi carico di soluzioni concrete e fattibili per costruire città accessibili, a impatto a zero e che guardano al futuro in modo sostenibile”, è il commento del sindaco Nicola Fiorita.