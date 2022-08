Perdita di grosse dimensioni lungo la rete idrica: disservizi nel centro storico di Catanzaro

A causa di una perdita di grosse dimensioni lungo la rete idrica comunale si stanno registrando disservizi nell’erogazione dell’acqua nel centro della città di Catanzaro, in particolare da via Indipendenza fino a viale dei Normanni. I tecnici dell’Ufficio acquedotto sono a lavoro per individuare e riparare il guasto, per cui potrebbero verificarsi disagi nelle prossime ore. I residenti possono segnalare la presenza di rilevanti perdite idriche al numero dell’ufficio 0961881259.