Comitato PA: “Sugli idonei serve risposta della politica regionale”

“Sulla questione degli idonei calabresi serve una risposta da parte della politica regionale. Soprattutto dal presidente Occhiuto che è il rappresentante più importante. C’è il rischio di ripetere gli errori del passato e di non cogliere un bisogno legittimo e forte che svuoterebbe un bacino”.

E’ quanto si legge in una nota del Comitato Pa Calabria. “Rispetto a tutto questo – prosegue la nota – apprezziamo l’impegno di chi ha proposto la legge ma non possiamo non sottolineare come Fdi che dovrebbe essere il partito più autorevole manchi di intervenire. Il consenso politico si costruisce dal basso e non è redditizio. L’on Ferro, che è un ottimo sottosegretario agli interni e persona perbene, dovrebbe assumersi una responsabilità politica che non si assume”. “Se la mobilitazione è stata cancellata – conclude il Comitato – è stato un atto significativo di fiducia ma se la politica non lo coglie si consegna a una deriva”.