“La verità è la nostra padrona, non noi i suoi padroni” - Mihai Eminescu
HomeCalabriaAvviso pubblico per lo staff degli organi di governo del Comune, Casa...
Calabria

Avviso pubblico per lo staff degli organi di governo del Comune, Casa Riformista-Italia Viva: “Una scelta politicamente inopportuna a ridosso delle primarie del centrosinistra”

In merito all’avviso pubblico pubblicato dal Comune di Reggio Calabria per la selezione di due unità di personale da destinare allo staff degli organi di governo, riteniamo doveroso esprimere una forte perplessità rispetto alla tempistica con cui tale iniziativa è stata assunta.
L’avviso, finalizzato all’assunzione a tempo determinato di due unità appartenenti all’area degli istruttori (ex categoria C), con contratto part-time al 50%, è stato infatti reso pubblico a pochissimi giorni dalle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco e a poco più di due mesi dalla naturale scadenza del mandato politico-amministrativo dell’attuale amministrazione comunale.
Pur trattandosi di un atto formalmente legittimo sotto il profilo amministrativo, la decisione appare politicamente e istituzionalmente inopportuna nel contesto attuale. In una fase così delicata della vita democratica cittadina, sarebbe stato ragionevole e opportuno adottare un atteggiamento improntato alla massima prudenza e al rispetto delle dinamiche politiche in corso, evitando scelte che possano prestarsi a interpretazioni o alimentare inutili polemiche, così come sta accadendo in queste ore.
Le primarie del centrosinistra rappresentano infatti un momento importante di partecipazione democratica per le diverse liste, i partiti e le sensibilità della coalizione progressista reggina. Proprio per questo motivo, riteniamo che tutti i protagonisti della vita pubblica e istituzionale debbano contribuire a garantire un clima sereno, trasparente e rispettoso, che consenta ai cittadini e agli elettori di concentrarsi esclusivamente sul confronto politico e programmatico.
Alla luce di queste considerazioni, riteniamo che una scelta amministrativa di questo tipo avrebbe potuto e dovuto essere opportunamente rinviata, sia per rispetto del percorso democratico rappresentato dalle primarie, sia in considerazione dell’imminente conclusione dell’attuale mandato amministrativo.
Per questo chiediamo al Vice – Sindaco e candidato alle primarie, di ritirare il bando e di assumere l’impegno che lo stesso non sarà bandito successivamente a risultato di Domenica.
In un momento così significativo per il futuro della città, ribadiamo l’importanza di tutelare il valore delle istituzioni e della correttezza amministrativa, promuovendo comportamenti improntati alla responsabilità, alla sobrietà e al rispetto delle regole non scritte della buona politica, che non andrebbero mai dimenticate.”

Articolo PrecedenteMaltempo in Calabria, mozione in Consiglio regionale per attivare il Fondo di solidarietà dell’Unione europea
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Giornata Mondiale del Rene: il Direttore della Nefrologia dell’ASP di Crotone ringrazia UNARMA

Maltempo in Calabria, mozione in Consiglio regionale per attivare il Fondo di solidarietà dell’Unione europea

“Terzo Tempo”, a Radio Ciroma parte il programma sul rugby. Ospiti l’ex nazionale U20 Ruffolo ed Enzo Paolini

Roccella Summer Festival 2026, il summer tour di Arisa approda al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc) il 21 agosto

Semifinale di Coppa Calabria, Suelen Oliveira: “Un’emozione sempre nuova. Pronti per il derby”

La Dhelios ospita la Sprovieri Volley Corigliano

Debora Caprioglio interpreta Artemisia Gentileschi al teatro Impero di Chiaravalle

Anziani Italia celebra in Calabria la Festa internazionale della Bandiera: incontro con il presidente Cirillo il 17 marzo

Serena Brancale bissa in Calabria, dopo il primo live nel nuovo PalaLamezia del 6 giugno, l’8 agosto sarà al Teatro dei Ruderi di...

“Cuori Consapevoli”: la musicoterapia emoziona il Polo Liceale Guerrisi-Gerace di Cittanova

“La nostra sfida alle stelle”: al via il congresso di Gioventù Nazionale oggi a Rende

Castrolibero: mattinata con gli studenti dedicata ai disturbi del comportamento alimentare

Bim Bum Basket Rende, domenica sfida decisiva contro Barcellona: al Palazzo di Quattromiglia serve solo la vittoria

All’I.C. “Carducci – V. Da Feltre” di Reggio Calabria la Costituzione entra in classe: studenti a confronto con le istituzioni

Basket femminile: lunedì a Vibo la semifinale regionale di Final Four dell’under 17 contro l’Eutimo Locri

Rapina al Toys Center di Reggio Calabria: arrestate due persone

Sversamento da depuratori, indagati sindaco ed ex sindaco di Belvedere Spinello (Kr)

Catanzaro: prorogata fino al 25 settembre la mostra “Autorotella”

Il Sindaco Franz Caruso incontra i tifosi del Cosenza Calcio: “E’ arrivata l’ora che Guarascio lasci. Coinvolgeremo il Presidente della Provincia, i sindaci ed...

Rifiuti, Pietrapaola supera il 75% di raccolta differenziata

Legalità e prevenzione: l’Associazione Nazionale Polizia di Stato incontra gli studenti dei plessi “Gatti” e “Manzoni” di Lamezia Terme

Copagri Calabria denuncia speculazioni sui prezzi di concimi e carburanti: appello alle autorità per tutelare agricoltori e consumatori

Palmi, ad ArciChicchi il confronto sulle ragioni del NO alla riforma della giustizia

Giustizia e referendum, a Siderno esperti e istituzioni a confronto sulla riforma

Taurianova (RC), nuovi fondi da Roma per efficientamento energetico del Municipio e del Polo Sociale: strutture autosufficienti con pannelli solari e nuovi infissi

Festa di San Giuseppe, a Iti torna la tradizione dei ‘cannili e ppuri’: “comunità in cammino tra fede, memoria e convivialità”

Università e intelligenza artificiale: a Didacta il contributo di Gianluigi Greco sul futuro della formazione

Asp Catanzaro: “Nessun trasferimento di posti letto dall’ospedale di Soverato”

La Città Metropolitana di Reggio Calabria torna al Real Italian Wine&Food experience di Londra. Riaperto l’avviso per le aziende

Reggio, si chiude il progetto “Campagne Aperte”. Versace: “Lo sviluppo del territorio passa dalla dignità del lavoro e dalla partecipazione”

Planetario di Cosenza, la maggioranza replica alle accuse: “Criticità ereditate, stiamo lavorando al recupero”

Reggio, lavoratori Gicap: “Grazie a istituzioni e Uiltucs, ora possiamo guardare avanti”

ASP Crotone, confronto tra direzione e sindacati: “Verso una sanità partecipata nel solco della programmazione e dei LEA”

Teatro, Marco Simeoli in Calabria con lo spettacolo “Manca solo Mozart”

Giornata Nazionale del Paesaggio: a Cosenza in mostra le memorie del territorio negli archivi storici

Crotone, al via i lavori di riqualificazione della scuola dell’infanzia Principe di Piemonte

Biotecnologie, all’Università Magna Graecia di Catanzaro il WelcOpen Day per studenti e future matricole

Reggio Calabria, mille studenti a confronto su legalità e partecipazione con “Il Vaso di Pandora”

Premio nazionale Oscar Green di Coldiretti: Calabria sul podio

Fermò l’autore di furti all’Annunziata: encomio del Consiglio comunale a Francesco Perrone

Gli infermieri calabresi si oppongono alla decisione dell’Asp di Crotone. “Occhiuto revochi la delibera 64/2026”

Dierre Basketball, Miljanic carica la squadra in vista della sfida Gela: “Partita fondamentale, vogliamo portarla a casa”

Ambito sociale n.1, Franz Caruso: “Un sistema di servizi più forte per sostenere famiglie e persone fragili”

Associazione mafiosa e maltrattamenti in famiglia: due arresti dalla polizia di Crotone

Statale 106, riprende il dialogo tra Anas e l’organizzazione “Basta Vittime”: incontro a Catanzaro con il nuovo responsabile territoriale Luigi Mupo

Poste Italiane: con l’app “P” in provincia di Reggio Calabria oltre 200mila utenti attivi nel 2025

Lucioni a Tris TV: “La Reggina mi aveva chiamato ad inizio anno, ma…”

Violazione dei domiciliari: due arresti dei carabinieri a Lamezia Terme

Montalto Uffugo, nasce lo sportello nutrizionale scolastico: educazione alimentare e salute al centro delle scuole

Cia Calabria: “Con il conflitto in Medio Oriente agricoltura in ginocchio”

Sanità territoriale, Bruno (Tridico Presidente) presenta interrogazione sulla Casa della Salute di Chiaravalle: “Grave carenza di personale, rischio riduzione dei servizi”

Finali di Coppa Calabria, la New Teosidos Pediatrica sabato in campo per continuare a sognare

Rc auto, in Calabria a febbraio si pagano in media 543 euro (+13% in un anno)

Premio “Catanzaro Nostra”, la terza edizione celebra chi difende la bellezza e l’identità della città

Circonvenzione di incapace, patteggiano il nipote e la sua famiglia per aver sottratto 350mila euro ad un’anziana crotonese

Idonei: “Delusi da Gom e Asp, bene sindaco Caruso”

Domani la cerimonia per la riapertura della SP 109 Careri, Benestare, Bovalino, nell’area metropolitana di Reggio Calabria

All’Università “Magna Graecia” di Catanzaro giornata di orientamento su professione del Commissario di Polizia

10eLotto: a Cosenza colpo da 50mila euro

Referendum, Gratteri: “Mai stato di nessuna corrente, non faccio cose per convenienza”

Dalla serra alla teglia, al Majorana di Corigliano-Rossano il laboratorio di Daniele Campana trasforma la pizza in esperienza didattica

Imprese e start up per gli studi giuridico economici degli studenti del Da Vinci. Concluso con successo il percorso di formazione scuola e lavoro...

Studenti dell’I. C. “Radice Alighieri” di Catona protagonisti del cambiamento: le proposte dei Consigli Fuoriclasse in Movimento per migliorare la scuola

Cosenza, la Croce Rossa cerca casa: “Troppi no, ora rischiamo il blocco”

Vibo: variazione temporanea di alcune sedi di sezione elettorale in occasione del Referendum del 22 e 23 marzo

Amendolara: 100mila euro per il restyling del borgo antico

CNA Federmoda Calabria approda all’Università Mediterranea con il workshop “Cantami O Musa”

Il calabrese Vincenzo Ursini vince il concorso nazionale “La Poesia è nell’aria”

Quando la sanità funziona: una storia di cura, competenza e umanità al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria

“Conosci…Amo Palmi e la sua storia”: al via il progetto nelle classi quinte della scuola primaria “R. De Zerbi”

Analisi Arpacal area prospiciente ex mercati generali a Crotone: assenza di amianto

Donne e comunicazione interculturale nella sfera pubblica: domani a Cosenza il convegno promosso da Fidapa e Consulta Intercultura

Maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna, Tridico e Antoci (M5S): “Lettera di von der Leyen. L’Europa pronta a fare la sua parte: ora tocca...

Performing Fest 2026, giovani e pubblico internazionale riaccendono il polo fieristico “Colosimo”

Il sindaco di Crotone, Voce, aderisce al centrodestra

Josephine Cacciaguerra è il primo assessore alla Gentilezza del Comune di Morano

Confronto tra Comune e sindacati dei proprietari immobiliari verso l’Accordo territoriale volontario per le attività commerciali / Le assessore Furrer e Lacava: “Impegno dell’Amministrazione...

I Templari Federiciani danno il benvenuto al nuovo presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli

Unical, il 20 marzo torna “Università svelate”: porte aperte tra innovazione e cultura

Due arresti per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso a San Marco Argentano (CS)

Affidi, senatrice Minasi (Lega): “Importante approvazione del ddl sulla tutela dei minori in affido, ma ora serve altro”

Csm, proposti all’unanimità Dall’Olio e Birritteri per nomina avvocato generale Cassazione

Comunali Palmi, il Movimento Faro al fianco di Giovanni Calabria

Giustizia, a Lamezia le ragioni del SI

Operazione “Pullo” su traffico e spaccio di stupefacenti a Lamezia Terme: concluse le indagini per 21 persone

Il karate si unisce per le donne: successo a Pianopoli per “La via della forza”

UE, Nesci (FdI-Ecr): “Via libera alla nuova direttiva sui pacchetti turistici. Più tutele per i consumatori e più certezza per il turismo, un risultato...

Parco regionale del Neto e rilancio del territorio, il consigliere regionale Bruno: “Occasione strategica per la Calabria. Ma serve accelerare sulla bonifica di Crotone”

Antoniozzi: “Voto referendum sia nel merito, non su chi deve governare”

Reggio Calabria, legalità e giustizia: i motivi per votare NO al Referendum di riforma costituzionale

Versace: “Grazie a Carabinieri e Procura per arresti furto farmaci”

Furto di farmaci al “Tiberio Evoli”, Iriti: “Colpito un presidio che stiamo rilanciando”

Dierre, Inguaggiato carica la squadra: “Con Gela non sarà una partita come le altre. Dobbiamo dare il 110%”

Scuola e legalità: patto formativo tra gli istituti di Rosarno, Corleone, Brancaccio e l’Università della Calabria

All’Annunziata entrano i robot umanoidi: tre Robot-OSS nei reparti di emergenza-urgenza. Domani la presentazione

Loizzo: “Noi determinanti per l’elezione di Faragalli alla Provincia di Cosenza”

Farà tappa anche in Calabria il tour di “The Cream of Clapton Band”: i musicisti che hanno scritto la storia con Clapton di scena...

Incarnato (Avanti Psi): “Bartolozzi si faccia da parte adesso”

Successo del colossal “La Divina Commedia Opera Musical”: il promoter Ruggero Pegna ringrazia Reggio e invita la città al PalaCalafiore per “Notre Dame de...

Taglio abusivo di bosco nel Parco nazionale del Pollino: tre persone denunciate

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook