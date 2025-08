Tutto pronto per la “Grimaldi Enoica Co-Wine Festival”: ecco il programma e gli ospiti

Esperienze condivise. Una narrazione collettiva sull’identità vitivinicola della Calabria, curata da sommelier professionisti. E poi un “salotto” enoico, dove scambiarsi idee, proposte, racconti. Ed ancora: musica, tante collettive, giornalisti ed esperti in giro per i vicoletti del borgo. Una festa del vino, diversa da ciò che si è visto finora. Questo è lo spirito di “Grimaldi Enoica Co-Wine Festival”. Tutto pronto per due giorni, 10 e 11 agosto, nel bellissimo borgo di Grimaldi, a pochi km da Cosenza ed in pieno Savuto. L’evento, organizzato da Calabria Straordinaria, Regione Calabria, Arsac, associazione “Grimaldi in rosso”, con il patrocinio del Comune di Grimaldi, Provincia di Cosenza e Città del vino, avrà

tra gli ospiti Luca Gardini, Best Italy Wine Critic of the World 2022, Miglior Sommelier del Mondo 2010, critico enologico tra i più influenti a livello internazionale, curatore della Guida ai 1000 Vini d’Italia e della Guida ai Ristoranti d’Italia de L’Espresso e Luca Grippo, sommelier, giornalista, blogger di settore e tantissimi altri wine lovers e semplici amanti del vino invitati all’evento.

Sorrisi e sorsi di qualità, si diceva.

Ecco il programma della dua giorni, specificando che domenica 10, “Convento e Convino”, l’evento inaugurale del nostro Grimaldi enoica co-wine festival, è una serata ad inviti riservata a 250 persone nella suggestiva cornice del chiostro del convento di Grimaldi e che occorre prenotarsi.

Dal palco al salotto, gli ospiti sono davvero tanti. “Wine Destination: quando il vino diventa viaggio”, con

Demetrio Stancati – Presidente Consorzio Terre di Cosenza DOP (CS), Alberto Statti – Presidente Confagricoltura Calabria (CZ), Adele Lavorata – Presidente Consorzio Bivongi DOC (RC), Saveria Sesto – Scrittrice (VV) e Francesco Fondriest – Biciclette Fondriest. A seguire “L’Alberello Enotrio: la Calabria e le origini della vitivinicoltura nel Mediterraneo”, con Massimo Tigani Sava – Giornalista e scrittore, Paolo Ippolito – Ambasciatore Città del Vino, Luigi Nola – Vice Presidente Consorzio Terre di Cosenza DOP

Luca Gardini – Miglior Sommelier del mondo 2010, Direttore Guide Espresso. Sul palco anche la premiazione città del Vino. E poi, ancora, “Dal calice al cuore: esperienze ed eventi per raccontare il vino calabrese”, con Luigi Foresta – Coordinatore Calabria Associazione Città del Vino, Rosella Ruggiero – Direttrice Vicoli Divini, Maurizio De Venuti – Vinòforum Roma e Saveria Sesto – Città del vino; “Storie da bere: il vino calabrese tra identità e nuove narrazioni digitali”, con Raffaele Galimi – Blogger, influencer Calabria Food Official, Franco Ferraro – Giornalista Sky, Lenin Montesanto – Comunicazione e Lobbying. Nel salotto, spazio a “Magliocco e Gaglioppo: due facce della stessa regione” con Maurizio Rodighiero – Scrittore e Sommelier

Michele Ruperto, giudice del CMB, Ippolito Spadafora – Produttore Azienda Spadafora 1915, Valerio Pagnotta – Sommelier e redattore rivista L’Assaggiatore, Paolo Ippolito – cantine Ippolito1845 e Luca Grippo, Giornalista del vino e giudice del CMB. A seguire “Esportare la Calabria di qualità: opportunità per le DOP” con Alessandra Azteri – Export Manager UK, Gennaro Convertini – Presidente Enoteca Regionale e giudice del CMB, Danila Lento – cantine Lento e Vitaliano Campana – Campana vini; “Terra, vite e libertà: Il manifesto FIVI nel cuore del sud”, con Raffaella Ciardullo – Presidente FIVI Calabria e Nicola Giannetto, sommelier. Infine “Il respiro del Savuto: la memoria di un territorio”, con Gennaro Convertini, Presidente Enoteca Regionale e giudice del CMB, Ippolito Spadafora , cantine Spadafora, Francesco Pingitore Scuola europea Sommelier e Paolo Stilla sindaco di Grimaldi.

Quanto conosci il vino calabrese? Ecco allora l’abc per bere quello giusto con il Team Social Garden: Valentina Cozmuta, Rachele Grandinetti, Claudia Maremonti, Guglielmo Gigliotti, Cristina Raffaele insieme a Giuseppe Palmieri – Delegato Fisar Cosenza.

Due giorni, dunque, per raccontare – insieme – I’anima del vino calabrese, anche attraverso la magia della realtà virtuale di Wine Tour Vr un modo innovativo di comunicare il vino e i territori,

che unisce storytelling immersivo, video 360 e nuove forme di esperienza culturale e sensoriale.