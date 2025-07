Borghi Autentici d’Italia: Assemblea Regionale in Calabria e partecipazione all’ABT Festival, iniziative strategiche per il futuro dei territori

L’Associazione Borghi Autentici d’Italia annuncia con grande soddisfazione due importanti appuntamenti previsti in Calabria che coinvolgeranno la rete regionale dei Borghi Autentici e rafforzeranno il percorso di cooperazione territoriale tra le comunità.

l’Associazione sarà presente alla tappa calabrese dell’ABT Festival, il tour che attraversa l’Italia per promuovere l’Appennino e accendere i riflettori sullo sviluppo di queste aree con l’organizzazione di un evento nazionale in ognuna delle regioni appenniniche, in programma il 19 luglio in località Silvana Mansio a Casali del Manco. Un evento dedicato al turismo lento, alle tradizioni locali e alla promozione culturale dei territori, ma anche un’occasione per raccontare la mission dei Borghi Autentici d’Italia, incontrare il pubblico e ribadire l’importanza del protagonismo delle comunità locali nel disegno del futuro dei borghi.

Nel Villaggio Appennino Bike Tour si alterneranno eventi ed iniziative con l’organizzazione di talk, convegni, degustazioni e attività di avviamento alla bicicletta per i più piccoli. In questa cornice si terrà il Forum Regionale sullo Sviluppo Sostenibile dell’Appennino in programma alle ore 15.00, rappresenta un momento di riflessione e confronto sulle progettualità in corso e sulle sfide future, coinvolgendo sindaci, istituzioni, associazioni ed enti impegnati nello sviluppo sostenibile dell’Appennino.

A questo importante momento di confronto parteciperanno: Francesca Pisani, Sindaca di Casali del Manco; Enrico Della Torre, Direttore Generale Vivi Appennino; Saverio Bianco, Guida Ufficiale del Parco Nazionale della Sila; Rosaria Succurro, Presidente ANCI Calabria; Rosanna Mazzia – Presidente Associazione Borghi Autentici d’italia; Liborio Bloise, Commissario del Parco Nazionale della Sila; Fulvia Caligiuri, Direttore Generale ARSAC Calabria; Antonio Candalise, Presidente GAL Sila; Antonio Nicoletti, Presidente Legambiente Cosenza; Giuseppe Guzzo, Presidente Sila Tre Vette; On.le Giovanni Calabrese, Assessore al Turismo e all’Ambiente della Regione Calabria.

Sabato 20 luglio alle ore 10:00, nella splendida cornice di Lorica, nel cuore della Sila, si terrà l’Assemblea Regionale dei Borghi Autentici della Calabria, un momento di confronto tra amministratori, referenti territoriali, cittadini attivi e rappresentanti dell’Associazione nazionale per condividere esperienze, visioni e strategie comuni per la valorizzazione dei borghi calabresi. L’incontro rappresenta un’occasione fondamentale per consolidare il legame tra i comuni aderenti alla rete e per definire nuove azioni condivise di sviluppo locale sostenibile.

I lavori dell’Assemblea Regionale BAI vedranno la partecipazione della Sindaca di casa e Componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione, Francesca Pisani, dei Sindaci e dei rappresentanti dei Comuni della Rete BAI Calabria e dell’intero territorio, della Segreteria Tecnica e della Presidente Nazionale, Rosanna Mazzia.

“Questi due appuntamenti – sottolinea la Presidente dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia, Rosanna Mazzia – confermano il fermento e l’energia dei territori calabresi. Attraverso queste iniziative vogliamo costruire una rete regionale sempre più attiva, consapevole e unita nel perseguire un modello di sviluppo che mette al centro le persone, la vitalità dei territori e la coesione sociale.”