Azione Calabria: l’Assemblea Regionale traccia il futuro

L’Assemblea regionale di Azione, riunitasi ieri pomeriggio presso il circolo cittadino di Lamezia Terme sotto la guida del segretario regionale Francesco De Nisi e del presidente Giuseppe Graziano, ha affrontato i punti chiave per il futuro del partito in Calabria.

L’incontro ha evidenziato l’urgenza di definire gli organismi regionali entro un paio di settimane. Si tratta di un’esigenza sollecitata anche dalla direzione nazionale. Il partito si prepara a un autunno intenso: il tesseramento 2025 prenderà il via a settembre, mentre il congresso regionale si terrà in autunno per naturale scadenza, coinvolgendo anche i congressi provinciali.

Durante l’assemblea, sono stati rivolti complimenti e auguri di buon lavoro a Giuseppe Aieta, sindaco a Cetraro, Annita Vitale, consigliere comunale e segretaria cittadina di Azione Lamezia Terme, Marianna Saragò, vicesindaca di Paola, e Maurizio Marchese, consigliere comunale eletto a Spadola. Congratulazioni sono state rivolte pure a tutti gli eletti di Azione nelle recenti elezioni amministrative.

Sul fronte politico, fatto il punto sul lavoro in corso a livello regionale: fari puntati, in particolare (tra le altre cose), sulle prossime elezioni regionali: è stata evidenziata la necessità di rafforzare il ruolo nel raggruppamento politico di appartenenza, sottolonineando la strategica valenza di aprirsi in maniera ulteriore a forze centriste e moderate. L’obiettivo, in questa direzione, è di costruire uno schieramento (lista) quanto più forte possibile.

La discussione ha toccato anche il completamento degli organi statutari regionali e le prossime tappe per consolidare il radicamento del partito su tutto il territorio calabrese. Ecco percè i lavori assembleari hanno rinforzato e ribadita con forza anche la direttrice ideale che anima il partito: concretezza, idee, serietà d’intenti e programmi fattibili per dare risposte reali alle questioni delle popolazioni e dei cittadini.

L’intento è quello di continuare a insistere su questo percorso «virtuoso – è stato detto all’unisono – nel convincimento di trovare il crescente appoggio della gente che, con il consenso fin qui accordato, sta dimostrando di vedere in Azione un nuovo modo di intendere e di fare politica».