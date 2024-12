Edilizia sostenibile, Rugna (Ance Calabria): “Efficienza e certificazione energetica sono priorità. La parola d’ordine è rigenerare l’esistente”

“Il tema della sostenibilità, in particolare l’efficienza energetica e la certificazione energetica, resta una priorità da approfondire guardando al futuro del nostro settore e del mercato immobiliare”.

E’ quanto ha affermato il presidente di ANCE Calabria, Roberto Rugna, che questa mattina è intervenuto al convegno dal titolo “L’Edilizia sostenibile in Calabria e la Certificazione Energetica Europea di nuova generazione“, che si è svolto nella sede della Cittadella Regionale. L’incontro ha trattato temi cruciali legati alla sostenibilità ambientale nell’edilizia e alla promozione di un futuro più green per la nostra regione.

La certificazione energetica, come sottolineato durante il convegno, è un parametro essenziale per garantire la qualità dell’abitare e la sostenibilità degli edifici. Il progetto Eub Superhub, che vede la Calabria protagonista in Europa, è un esempio tangibile di come la nostra regione stia diventando un punto di riferimento internazionale per l’edilizia sostenibile.

“Ringrazio per l’invito a partecipare a questo importante evento, che si inserisce perfettamente nel percorso che la Regione Calabria ha avviato da tempo, e che ANCE Calabria condivide pienamente. Questo progetto ci inorgoglisce e ci fa guardare con ottimismo al futuro – ha proseguito Rugna -. La nostra regione sta diventando parte integrante di un’azione sistemica che si inserisce in un’idea più grande: una Calabria più europea, unita dalla politica della casa e dal green, orientata alla sostenibilità. La condivisione, molti anni fa, del protocollo ITACA con l’Assessorato ai Lavori Pubblici è stata un passo fondamentale, e oggi questo protocollo è una realtà consolidata, divenuta parte integrante dei bandi regionali e del nostro Prezzario”.

Rugna ha poi sottolineato l’importanza dell’intervento della Calabria sui temi della transizione ecologica e dell’economia circolare, che costituiscono un’opportunità fondamentale per il settore delle costruzioni: “Le recenti analisi condotte da gruppi di studio come ENEA e CNR, nell’ambito del Piano Regionale Integrato per l’Energia (PRIEC), ci evidenziano come il settore abitativo e i trasporti siano tra le principali cause di emissione di CO2. Intervenire su questi temi significa non solo migliorare la qualità delle abitazioni, ma anche agire positivamente sull’ambiente e sul clima”.