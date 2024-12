Presentato il CalendEsercito 2025: un omaggio a “L’Italia Liberata”

Si è svolta questa mattina, alla presenza delle Autorità locali e di una numerosa rappresentanza di studenti degli Istituti scolastici della provincia, presso la Caserma “Pepe-Bettoja” sede del Comando Militare Esercito “Calabria”, la presentazione del Calendario dell’Esercito Italiano 2025 “L’Italia Liberata”, a conclusione della trilogia di calendari storici lanciata nel 2023.

L’evento, moderato dalla giornalista Patrizia Canino, ha visto la partecipazione del Professore Giuseppe Iozzo, docente di Storia e Filosofia e del Generale di Divisione in Ausiliaria Pasquale Martinello, Presidente dell’Associazione Culturale “Calabria in Armi”.

Dopo un quadro generale del difficile periodo storico, in cui è stato approfondito il ruolo dell’Esercito nel processo di Liberazione del Paese, nonché il contributo della Forza Armata nella ricostruzione post bellica, è stata proposta una riflessione sugli Internati Militari Italiani (IMI) ovvero lo status attribuito a quei militari che in un momento di generale disorientamento, dopo l’8 settembre, furono catturati e deportati nei campi di detenzione e sull’importante ruolo che le donne ebbero nella Liberazione dell’Italia, militando nella Resistenza e nel Corpo di Assistenza Femminile.

Il Colonnello Ugo Gaeta, Comandante del Comando Militare Esercito “Calabria”, nel suo intervento introduttivo si è soffermato sui valori fondanti dell’Esercito Italiano, sulla natura profonda e immutata nel tempo a difesa dei valori di pace, libertà e giustizia quali beni fondamentali del Paese, ricordando il sacrificio di quanti hanno donato la propria vita per l’Italia, libera unita e democratica.

A rendere più suggestivo l’evento è stata la consegna delle medaglie commemorative per la partecipazione alle campagne di guerra 1940-43 e 1943-45 ai familiari di alcuni soldati calabresi e l’esecuzione di alcuni brani musicali eseguiti dal Soprano Federica Lacquaniti, accompagnata al pianoforte del Maestro Maria Veraldi.

Anche per quest’anno una quota del ricavato delle vendite del CalendEsercito sarà devoluta all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani e i Militari di Carriera dell’Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) che assiste circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa, erogando sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.