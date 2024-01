Sud, M. Occhiuto (FI): “Serve grande piano per occupazione giovanile”

“Non ci saranno mai risorse sufficienti da destinare ad un territorio per promuoverne lo sviluppo se manca il capitale umano, le giovani menti, la capacità di innovare e la creatività. La nostra visione allora deve essere rivolta al futuro proponendo di mettere in atto un grande piano per l’occupazione giovanile, non con gli strumenti dell’assistenzialismo ma piuttosto legandolo alla transizione ambientale e digitale e alle nuove professioni che nasceranno grazie anche all’IA, in modo da bloccare la migrazione intellettuale e valorizzare le enormi potenzialità dei territori. Forza Italia dà sostegno a questo provvedimento, che vuol dire anche un’apertura di credito nei confronti del Governo in questa direzione”.

Lo ha detto il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sull’autonomia differenziata.