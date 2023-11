Dal governatore Occhiuto una preghiera per i caduti di Nassiriya

“Oggi, a 20 anni da quel tragico giorno, ricordiamo i caduti della strage di Nassiriya.

Il 12 novembre del 2003 un attacco terroristico provocó la morte di 19 italiani – 17 militari e 2 civili – e 9 iracheni.

I nostri concittadini erano in Iraq per difendere le popolazioni locali e per aiutare la democrazia a crescere e a rafforzarsi.

Persero la vita in un giorno drammatico per il nostro Paese, nel più grave attentato subito dall’Italia nelle missioni internazionali.

Una preghiera per quegli eroi e un grazie a tutti coloro che ancora oggi operano nelle aree più critiche del mondo per la pace e per la libertà”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.