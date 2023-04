Processo “Geenna”, l’ex consigliere comunale di Aosta Nicola Prettico torna libero: “Non sono mai stato un mafioso”

“Torno a casa dopo quattro lunghi anni trascorsi nel supercarcere di Novara, privato della libertà e prima ancora dei miei affetti. Non sono un mafioso! Non lo sono mai stato e sono davvero rammaricato perché solo in Cassazione se ne è preso atto”.

Così l’ex consigliere comunale di Aosta Nicola Prettico, imputato nel processo Geenna con rito ordinario sulla ‘ndrangheta in Valle d’Aosta, dopo la scarcerazione decisa venerdì 31 marzo dalla seconda sezione penale della Corte d’appello di Torino. “Adesso – prosegue Prettico – comincia la battaglia più dura: vedere riconosciuta definitivamente la mia innocenza.

Ci penserò a partire da domani. Adesso fatemi abbracciare mia moglie e i miei figli come se non ci fosse ‘quel’ domani”.

In secondo grado Prettico era stato condannato a otto anni di reclusione con l’accusa di associazione mafiosa. Per lui – difeso dall’avvocato Guido Contestabile – e gli altri tre imputati la Corte di Cassazione, lo scorso 24 gennaio, ha disposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione.

Il processo d’appello-bis deve ancora essere fissato, in attesa della motivazione del giudizio di legittimità.