Ponte Stretto, Mangialavori: “Motore occupazionale e commerciale”

“Dopo decenni di attesa, finalmente grazie al governo di centrodestra abbiamo la concreta prospettiva che il Ponte sullo Stretto diventi realta’. Si tratta di un’opera strategica che, connettendo Calabria e Sicilia, rappresenta un volano economico per tutto il Mezzogiorno, in particolare sotto il profilo occupazionale e commerciale”. Cosi’ il presidente della commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori. “L’opera – riprende – ha forti impatti sistemici sia dal punto di vista culturale, perche’ invertira’ la tendenza che vede il Sud piu’ indietro nello sviluppo infrastrutturale, sia sul piano della logistica. Il Meridione ha l’opportunita’ di diventare la piattaforma strategica al centro del Mediterraneo in un crocevia fondamentale per il traffico merci internazionale”. “Aveva ragione il presidente Berlusconi a proporlo primo tra tutti 20 anni fa e fa bene oggi il governo a metterlo tra le priorita’”, conclude l’esponente FI.