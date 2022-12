Antoniozzi (FdI): “Bene deleghe Tripodi, importante asse con Calabria”

“Registriamo con soddisfazione l’annuncio delle deleghe conferite al sottosegretario agli esteri, Maria Tripodi, che possono portare a un asse importante con la Calabria e l’area del Mediterraneo”.

È quanto dichiara l’on Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. L’on Tripodi avrà la delega alla formazione scientifica italiana nel mondo, ai rapporti con l’Asia -dice Antoniozzi – più un’altra serie di competenze specifiche che possono essere collegate al ruolo baricentrico della nostra regione nel Mediterraneo. La costruzione di rapporti economici e diplomatici stabili con altri paesi strategici compresi quegli arabi – aggiunge ancora Antoniozzi – è propedeutica a una politica distensiva e di pace che da sempre vede in prima linea la nostra nazione. Da Gioia Tauro – prosegue la nota – sì assiste a una centralità portuale della Calabria che assume rilevanza sia nello scambio merci, sia nel più vasto campo dei rapporti bilaterali con paesi confinanti. Maria Tripodi ha le capacità e la competenza – conclude Antoniozzi – per fare un ottimo lavoro e certamente avrà anche la nostra e sua regione come punto di riferimento”