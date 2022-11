Covid, in Calabria 523 nuovi contagi e tre decessi. Tasso di positività al 16,76%

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 587684 (+523) rispetto a ieri. Il tasso di positività si attesta, quindi, al 16,76%.

Attualmente i positivi in Calabria sono 7.078 (+202 rispetto a ieri); di questi, 6.956 sono in isolamento (+208 rispetto a ieri), 117 ricoverati (-6 rispetto a ieri), e 5 in rianimazione. Nella giornata odierna si registrano 318 guariti, che portano il numero complessivo a 577.514, e 3 morti, per un totale di 3.092 deceduti dall’inizio della pandemia.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3950634 (+3.121).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1869 (16 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1848 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 99443 (99054 guariti, 389 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2804 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2744 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 170712 (169356 guariti, 1356 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 212 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 209 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56973 (56704 guariti, 269 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1554 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1525 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 196201 (195332 guariti, 869 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 400 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 393 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50319 (50129 guariti, 190 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 179 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.