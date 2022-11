Le congratulazioni di Confartigianato Imprese Calabria ai sottosegretari Wanda Ferro e Maria Tripodi

Confartigianato Imprese Calabria rivolge le proprie congratulazioni e un augurio di buon lavoro per l’incarico conferito dal Governo Meloni ai neo sottosegretari Wanda Ferro e Maria Tripodi.

“In particolare – si legge nella nota di Confartigianato Imprese – abbiamo avuto modo di incontrare la deputata Ferro, anche nella sua veste di coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, in occasione degli incontri organizzati con le segreterie dei Partiti impegnati nella campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre. Ma conosciamo bene la passione, l’impegno e le grandi capacità, oltre che l’attenzione al proprio territorio, che nel corso degli anni l’hanno portata a scalare con merito le tappe istituzionali che l’hanno portata a ricoprire, meritatamente, un ruolo di sottogoverno”.

“In quella occasione – si legge ancora nella nota – l’on. Ferro ha sottolineato come le piccole e medie imprese rappresentano il tessuto produttivo del Paese e sono il cuore dei territori e delle comunità. Ha, inoltre, ricordato che dalle postazioni Parlamentari, il proprio partito ha sempre lavorato per difendere queste realtà che hanno molto da insegnare sulla valorizzazione del Made in Italy. Ci siamo lasciati con l’impegno di intensificare gli incontri con il territorio, per lavorare assieme su questioni cardine come la semplificazione burocratica, la riduzione della pressione fiscale anche agevolando gli imprenditori che assumono, e la formazione che passa anche dal rilancio dell’apprendistato professionalizzante, giusto per citare qualche esempio dei temi emersi nell’incontro svolto nella nostra sede regionale”.

“Siamo certi – conclude Confartigianato Imprese Calabria – che nell’autorevole veste di sottosegretario all’Interno, l’on. Ferro e la collega Tripodi al ministero degli Esteri, sapranno lavorare ancora meglio per valorizzare le potenzialità della nostra regione, dando voce alle istanze di un tessuto produttivo e sociale fragile, ulteriormente penalizzato dalla grave crisi alimentata dalle conseguenze della pandemia e della guerra di Ucraina”.