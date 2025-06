Taekwondo, due nuove medaglie per la Calabria al torneo europeo di Vrsac

Dopo l’argento conquistato da Lorena Loria, sono arrivate altre due splendide medaglie per la rappresentativa calabrese al prestigioso torneo internazionale E3 Qualifier for ETU Grand Prix 2, svoltosi nei giorni scorsi a Vrsac, in Serbia. Si tratta dell’oro per Alessandro Perri e dell’argento per Roberto Tornello, entrambi atleti della Ssd Fitlab, guidata dal maestro Francesco Tornello. Giancarlo Mascaro, presidente del Comitato regionale Fita Calabria, commenta: «Si tratta dell’ennesima conferma della crescita costante del taekwondo calabrese. I risultati ottenuti a Vrsac indicano che il lavoro delle nostre società, degli atleti e dei maestri procede nella direzione giusta. È un grande orgoglio per tutto lo sport regionale vedere i nostri ragazzi affermarsi in un contesto europeo così competitivo quanto importante». Con la chiusura del torneo, tutti gli atleti calabresi in gara hanno ottenuto la qualificazione per il Grand Prix Final, prossimo importante appuntamento continentale. Oltre a Lorena Loria, della Taekwondo in Fiore, già salita sul podio, parteciperanno Ilaria Nicoletti (Taekwondo in Fiore), Francesco Carlone (Hornets), Alessandro Perri e Roberto Tornello (Ssd Fitlab). Mascaro rivolge un sentito ringraziamento anche ai maestri di questi ragazzi, che con impegno quotidiano stanno contribuendo a far crescere una nuova generazione di atleti calabresi. «Grazie a loro – rimarca il presidente Mascaro – per la disciplina, la professionalità e la costanza. Grazie anche a tutte le società calabresi che continuano giorno dopo giorno, con dedizione e caparbietà, a investire sul futuro dei giovani attraverso lo sport».