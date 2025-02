Domotek Volley: Polimeni esalta il gruppo e guarda al futuro con ottimismo

Antonio Polimeni, allenatore della Domotek Volley, ha espresso tutta la sua soddisfazione dopo l’ultima prestazione della squadra, un secco 3-0 contro Castellana Grotte.

L’allenatore reggino ha sottolineato non solo il risultato sul campo, ma anche il crescente supporto del pubblico e il lavoro della società per costruire un senso di appartenenza nella comunità reggina.

Polimeni ha iniziato il suo intervento parlando del pubblico: “Non ci possiamo nemmeno ripetere nelle parole, perché ogni domenica ci sono sviluppi sempre maggiori. Domenica è stato incredibile, un nuovo record stagionale. Vedere 2000 persone qui è qualcosa di straordinario. Bisogna elogiare la nostra comunità e la dirigenza, che sta facendo un grosso lavoro per creare un senso di appartenenza non solo alla nostra maglia, ma anche a questo sport, che purtroppo non è ancora così conosciuto. Stiamo crescendo giorno dopo giorno, conquistando le scuole e pensando in grande a 360°.”

L’allenatore ha poi parlato della squadra, definendola “straordinaria” e sottolineando i progressi fatti da inizio stagione: “Questo è un gruppo fatto di persone che hanno raggiunto miglioramenti impressionanti. Non parlo solo del sestetto titolare, ma di tutti gli effettivi. Galipò, ad esempio, è entrato oggi e ha fatto la differenza, firmando il sigillo della sfida con carattere. È un ragazzo arrivato dalla Serie C, con caratteristiche diverse, ma sta crescendo tantissimo. Lo stesso vale per Max Lopetrone, che sta migliorando giorno dopo giorno. Il merito è anche del contesto societario, che contribuisce a far crescere ogni atleta.”

Polimeni ha poi elogiato il capitano Domenico Laganà, protagonista di un’annata straordinaria: “Domenico sta facendo un’andata incredibile. È un ragazzo che gioca per la sua città e ci mette l’anima. Oggi è ulteriormente responsabilizzato dal ruolo di capitano, e questo dimostra la sua crescita non solo tecnica, ma anche caratteriale. Crediamo in lui e sono sicuro che possa migliorare ancora.”

Guardando al futuro, Polimeni ha anticipato la prossima impegnativa trasferta contro Gioia del Colle, definendola una partita “tostissima”: “Sappiamo la loro forza e il loro ambiente, ma noi andiamo lì a giocarci la nostra partita. L’ambiente esterno influisce, ma quando sei in campo devi pensare solo alla palla e ai tuoi compagni.”

L’allenatore ha anche affrontato il tema della settimana complicata che attende la squadra, con allenamenti in strutture diverse a causa dei lavori di miglioramento al PalaCalafiore: “Sarà una settimana difficilissima dal punto di vista logistico, complici i lavori che renderanno ancora più bello il nostro impianto.

Quando alleni un gruppo la prima cosa che cerchi di trasmettere è la parola sacrificio. Questi ragazzi sono maestri in questo. I sacrifici di oggi ci permetteranno di giocare in un palcoscenico ancora più bello, un teatro che poche società possono permettersi.”

Polimeni ha concluso con un messaggio di ottimismo e visione futura: “Io sono un sognatore, nel bene e nel male. Lavoro ogni giorno per migliorare me stesso e tutto ciò che mi circonda. L’obiettivo è riempire ancora di più il PalaCalafiore e portare Reggio a livelli che probabilmente non ha mai avuto. Ci vuole calma e pazienza, ma siamo sulla strada giusta.”

Con un secondo posto in classifica e un gruppo sempre più affiatato, la Domotek Volley guarda al futuro con ambizione, pronta a regalare altre emozioni ai suoi tifosi.