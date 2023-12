Volley Reghion, il successo di Gioiosa regala una “cinquina prenatalizia”

Continua a vincere la Volley Reghion, che fa suo anche il derby reggino contro la Sensation Profumerie e conquista la quinta vittoria consecutiva. Una sfida nella sfida, giocata ad alti ritmi soprattutto nella metà gara: il 15-25, 27-25, 31-33, 9-25 finale porta altri tre punti d’oro alla formazione di Cesare Pellegrino, che si conferma quarta forza in classifica.

L’inizio è di marca biancoblu, con la Reghion che si porta subito in avanti e gestisce con tranquillità. Vinto il primo set, ecco la reazione della Sensation: le padrone di casa trovano gioco e morale, la formazione dello Stretto tiene botta e il gioco si fa equilibrato, ma a spuntarla è la compagine di Gioiosa che pareggia i conti. Pellegrino ritrova capitan Fiorini, che torna disponibile, e la sua presenza si fa sentire. Nel terzo game si gira il film già visto nel parziale precedente, si continua a giocare punto a punto e per vincere il gioco non bastano i canonici 25 punti: quando la forza della Reghion piega le resistenze delle padrone di casa, il tabellone indica 31-33. A questo punto, De Franco e compagne volano sulle ali dell’entusiasmo, mentre la Sensation crolla definitivamente.

I tre punti vanno a consolidare una classifica che cambia nella parte alta, dove il CUS Catania compie l’impresa e vince in trasferta in casa della Traina che così perde l’imbattibilità e lascia il Modica solitario in vetta a punteggio pieno.