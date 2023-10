Sarà la campionessa Giovanna Epis la testimonial della mezza maratona della Calabria che si terrà a Corigliano-Rossano il 26 novembre 2023.

La Asd CorriCastrovillari, in collaborazione con la città di Corigliano-Rossano, ha trovato in questa straordinaria atleta la protagonista perfetta per questa importante gara di 21km.

Giovanna Epis, mezzofondista e maratoneta, ha conquisto l’oro nella mezza maratona dei Giochi del Mediterraneo ed ha ottenuto grandi risultati anche nella maratona.

Nella mezza ha il personale di 1h10’15, nella maratona di 2h23’46: insomma un’atleta che ben può rappresentare quanto di buono si sta facendo in Calabria per la regina degli sport come l’atletica leggera.

Sono previsti vari eventi per questa manifestazione attesa da tutto il territorio. Nella giornata di sabato mattina 25 novembre ci saranno eventi nelle scuole, sia di Corigliano che di Rossano, con la presenza della campionessa Giovanna Epis e del già due volte campione italiano sui 10,000 Mimmo Ricatti (tesserato Corricastrovillari), con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi allo sport e favorire il fair play non solo nello sport ma anche in tutte le situazioni della vita. Il sabato pomeriggio ci si soffermerà in piazza salotto di Corigliano Scalo per le isole dello sport dove si consegneranno pettorali e pacchi gara per gli atleti.

Tutto il comprensorio Sibaritide-Pollino e la Calabria tutta è focalizzata su questo evento nazionale di livello Bronze che il giorno 26 novembre alle ore 10:00 partirà da Schiavonea e, attraversando Corigliano Scalo e Corigliano paese, arriverà a Rossano e si concluderà in piazzale Le Fosse.

Sono attesi atleti da tutta Italia per questo evento, che fa seguito alla Co.Ro. pro-Marathon di 17km del 2022 dove fu presente il campione mondiale Giorgio Calcaterra. Saranno assegnati i titoli regionali di mezza maratona.

L’amministrazione tutta è convinta che l’evento rappresenti un punto focale su quanto si sta costruendo per lo sport in città e che il percorso di tutti i 21km sancisca ancor di più l’unione delle due Aree Urbane.