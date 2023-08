I successi e le medaglie di Tocci, orgoglio della società Aqa di Cosenza

“Siamo orgogliosi. Ed ovviamente strafelici per i risultati che il nostro campione Giovanni Tocci puntualmente raggiunge. Tutta la società Aqa è con lui, sempre”. Parole e pensieri di Francesco Manna, patron di Aqa e della società sportiva con cui proprio il pluricampione Tocci è cresciuto e continua ad avere rapporti più che consolidati.

“Nella prima giornata della Super Final di Coppa del Mondo di tuffi di Berlino è arrivatala prima medaglia per Giovanni. Il capitano dell’Italtuffi, tesserato con Aqa Cosenza ed Esercito, in coppia con Lorenzo Marsaglia, in forza alla Marina Militare, si è aggiudicato un pesantissimo bronzo nella specialità trampolino sincronizzato tre metri. Per la coppia azzurra, che ha fatto registrare un’ottima prova, 381.87 punti”, le ultime notizie sportive.

“Non dimentichiamo- aggiunge Manna- che Tocci e Marsaglia, argento agli Europei e sesti ai Campionati del mondo, hanno eseguito delle bellissime serie: un buon “triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato”, seguito da un eccellente “doppio salto mortale e mezzo avanti con due avvitamenti carpiato” ed un “triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato”. Con l’ottima, ultima, prestazione e con la medaglia di bronzo conquistata, il nostro campione ha chiuso degnamente la stagione 2023 dei tuffi, per quanto riguarda il sincronizzato”, la chiosa del presidente Francesco Manna.

Soddisfazione, infine, anche per l’ultimo impegno prima di una meritata pausa: la competizione individuale da tre metri nella quale Tocci si è classificato quinto.

“Chi la dura la vince – sono le parole di Giovanni Tocci sui profili social -. Un fantastico terzo posto alla World Cup Super Final di Berlino. Grazie a chi ha reso possibile questo risultato e al mio compagno Marsaglia. Dopo questa ultima gara – ha aggiunto – mi aspetta una meritata vacanza”.

“Grazie Giovanni, ti aspettiamo come sempre- nella tua Calabria- a braccia aperte”, il bel messaggio di augurio al 29enne di Arcavacata, atleta dell’Aqa Cosenza e dell’Esercito.